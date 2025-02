Donna di 87 anni cade in fosso pieno d'acqua e si infortuna, tratta in salvo da 118 e vigili del fuoco

Una signora di 87 anni è caduta, per motivi accidentali, in un fosso pieno d'acqua nella zona del Padule, intorno alle ore 16 di oggi, riportando un trauma alla schiena. Il fatto è avvenuto in un tratto piuttosto isolato di via Marx, località Staffoli, nel Comune di Santa Croce sull'Arno.

Per fortuna pare che l'anziana signora stesse passeggiando con una amica, che ha dato l'allarme e fatto intervenire il 118 e i vigili del fuoco che l'hanno tratta in salvo.

La signora è stata quindi trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Notizie correlate