Corso di primo soccorso con le Misericordie di Vinci e Cerreto

Mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 21.15, prenderà il via il corso gratuito di primo soccorso, organizzato dalla Misericordia di Vinci in collaborazione con la Misericordia di Cerreto Guidi. Il corso si terrà presso la sede della Misericordia di Vinci, in via Pierino da Vinci n. 35 a Vinci, e sarà aperto a tutti i cittadini interessati ad imparare le fondamentali tecniche di primo soccorso.

Questo corso è un'importante opportunità per acquisire competenze essenziali per intervenire in situazioni di emergenza. I partecipanti apprenderanno come riconoscere i segnali di un'emergenza sanitaria, come eseguire manovre salvavita e come affrontare situazioni critiche fino all'arrivo dei soccorsi. Le conoscenze acquisite durante il corso possono fare la differenza in questi momenti di emergenza e possono essere applicate in vari contesti.

Iscrizioni e informazioni

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi.

Per informazioni e per iscriversi, è possibile contattare la Misericordia di Vinci al numero 0571 56692 o la Misericordia di Cerreto Guidi allo 0571 55643.

Questo corso fa parte di un impegno continuo delle Misericordie di Vinci e Cerreto Guidi nel promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione, rendendo i cittadini più preparati a gestire situazioni di emergenza con calma e competenza.

Non perdete l'opportunità di acquisire abilità fondamentali per aiutare chi vi sta vicino, in momenti di bisogno. Unitevi a noi il 26 febbraio ed imparate a fare la differenza!

Per maggiori informazioni:

- Misericordia di Vinci: 0571 56692

- Misericordia di Cerreto Guidi: 0571 55643

Fonte: Ufficio stampa