Ex poligono di tiro San Miniato Basso, FdI: "Degrado più assoluto"

La capogruppo di Fratelli d’Italia del Comune di San Miniato, Francesca Bruni rileva come l’ex poligono di tiro di via Aldo Moro a San Miniato Basso versi nel degrado più assoluto.

L’immobile di proprietà del Comune di San Miniato dal 2014 in seguito al trasferimento del bene dal demanio versa in uno stato di degrado ed incuria totali.

L’ex poligono risulta da anni tra i beni alienabili del Comune, ma ad oggi non sono mai stati emanati bandi in tal senso.

La struttura a parere della consigliera Bruni, che già si era espressa in tal senso in commissione ambiente e territorio nei mesi passati, dovrebbe essere utilizzata dall’Amministrazione comunale, dopo adeguata ristrutturazione, come sede per associazioni e soprattutto dovrebbe avere una grande sala per riunioni usufruibile dai cittadini, enti, partiti politici e gruppi che manca a San Miniato Basso.

Il terreno dove sorgevano le postazioni di tiro potrebbe essere usato in parte come parco alberato con servizi ed in parte per gli orti sociali da destinare a coloro che ne vorranno usufruire .

Il problema è che il complesso dell’ex poligono, chiuso da anni, è in stato assoluto di abbandono con la casa pericolante, il terreno invaso da alberi e sterpaglie dove sono presenti un frigorifero ed un’auto abbandonati oltre ad altri rifiuti.

Colpisce che un bene del Comune sia tenuto in questo stato e che l’Amministrazione comunale non intervenga anzitutto ripulendo l’area e nel contempo possa intraprendere il recupero dell’ex poligono di tiro mettendolo a disposizione della cittadinanza.

La consigliera Bruni presenterà una mozione in consiglio comunale per il recupero dell’area

