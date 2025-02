Lavori a Le Vedute per la realizzazione della nuova rotatoria

Sono ripartiti lunedì 17 febbraio i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Vedute, a cura della Città Metropolitana di Firenze. L'intervento, atteso da tempo e dal costo totale di 700 mila euro, permetterà di eliminare il pericoloso incrocio che interessa tre strade provinciali: la strada Provinciale Romana Lucchese, la strada provinciale Pesciatina e la strada provinciale per Poggio Adorno. L'intervento attualmente in corso fa seguito alla prima fase dei lavori, che hanno interessato il bosco circostante.

"Si tratta di un'opera che stavamo aspettando da tempo, importante ed urgente ai fini della sicurezza stradale – dichiara la sindaca Emma Donnini –. L'incrocio di Vedute è molto pericoloso ed è necessario eliminarlo quanto prima. Mi auguro che adesso i lavori proseguano spediti per avere al più presto pronta la nuova rotatoria”.

Dopo una prima fase più lunga di quanto previsto, che ha riguardato l’eliminazione delle interferenze con i sottoservizi Enel, sono ripartiti i lavori di questa seconda e ultima fase, la cui conclusione è prevista entro il prossimo luglio. I lavori stradali di questa fase saranno a loro volta suddivisi in più fasi per garantire, pur con inevitabili disagi, la continuità di fruizione della attuale intersezione sulla viabilità provinciale.

I lavori saranno coordinati a breve con quelli del gestore dell’acquedotto Acque Spa, il quale, all'interno dell'area di intervento, ha programmato la sostituzione delle tubature dell'acquedotto pubblico, così da evitare che un mancato coordinamento portasse alla manomissione del piano viabile della nuova rotatoria appena realizzata. Ricordiamo che con la nuova rotatoria saranno realizzati nuovi marciapiedi, nuova illuminazione, opere di mitigazione ambientale e saranno riqualificate le fermate del Tpl.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate