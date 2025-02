Bilancio Smam, FI: "Grazie alla sindaca per il coraggio di scelte difficili ma necessarie"

Forza Italia esprime il proprio sostegno all’amministrazione Del Grande e alla scelta, per quanto impopolare, di adottare misure di equilibrio finanziario indispensabili per il futuro del Comune di Santa Maria a Monte. Ancora una volta, dalle file della minoranza assistiamo a un attacco strumentale da parte della consigliera Elisabetta Maccanti, che denuncia aumenti fiscali senza però riconoscere il contesto economico e finanziario che ha reso inevitabili tali scelte.

Sorprende l’accanimento della consigliera Maccanti, che fino a poco fa era assessore nella giunta Parrella, nella quale la stessa Manuela Del Grande era vicesindaco. Se oggi si accorge di difficoltà economiche e aumenti fiscali, allora dovrebbe anche assumersi la responsabilità delle scelte fatte negli anni in cui governava insieme a Del Grande.

Nella sua dichiarazione, Maccanti afferma che “l’amministrazione Del Grande colpisce le famiglie con aumenti dell’IMU”. Peccato che proprio la giunta Parrella, di cui faceva parte, avesse scelto di congelare le aliquote senza una reale programmazione finanziaria, lasciando quindi il problema irrisolto. Ora che la giunta Del Grande deve sanare il bilancio,

Maccanti grida allo scandalo. Dove era la sua voce quando avrebbe potuto agire concretamente per cambiare le cose? Contrariamente alla narrazione della minoranza, il bilancio di previsione 2025-2027 (approvato con delibera della Giunta Comunale e con parere favorevole dell’Organo di Revisione ) dimostra una gestione rigorosa e responsabile delle finanze pubbliche.

Ecco i dati chiave:

● Le entrate tributarie complessive previste per il 2025 ammontano a 7,8 milioni di euro, in linea con gli anni precedenti, ma necessarie per mantenere i servizi essenziali

● Il Comune si trova ancora al di sotto del limite massimo di spesa per il personale del 27% delle entrate correnti, segno di un'amministrazione prudente e sostenibile.

● Gli investimenti previsti per il triennio sono stati pianificati in coerenza con il PNRR e con i fondi strutturali, senza sprechi e senza politiche di indebitamento fuori controllo.

La realtà è che il Comune sta facendo scelte di responsabilità oggi per garantire stabilità economica domani. Mentre Maccanti critica, la giunta Del Grande ha deciso di ridursi volontariamente lo stipendio del 20% per tutto il 2025, garantendo un risparmio di 31.705 euro destinato interamente alle manutenzioni stradali . Questa è la politica del buon governo: non parole, ma fatti. Nessuno vuole aumentare le tasse, ma il Comune deve garantire i servizi

A nessuno piace aumentare la pressione fiscale. Forza Italia ha sempre difeso la riduzione delle tasse, e continuerà a farlo. Tuttavia, un’amministrazione locale ha il dovere di mantenere l’equilibrio di bilancio e garantire i servizi essenziali. Maccanti chiede: “Quanti altri aumenti dovranno subire i cittadini?” La vera domanda è: quali servizi pubblici avrebbe tagliato lei per evitare questi aumenti? La scuola? La sicurezza? Le strade? Il sociale? Sarebbe stato irresponsabile non adeguare l’IMU, lasciando buchi di bilancio e costringendo il Comune a tagliare i servizi. La giunta Del Grande ha preferito assumersi la responsabilità di scelte difficili, piuttosto che illudere i cittadini con promesse irrealizzabili.

Forza Italia ringrazia la sindaca Manuela Del Grande e la sua giunta per il coraggio di scelte difficili ma necessarie. Il loro impegno per un bilancio solido, il sacrificio personale con la riduzione delle indennità e la capacità di gestire con prudenza le risorse pubbliche sono la dimostrazione di una politica seria e concreta. Invitiamo la consigliera Maccanti a smetterla con le polemiche sterili e a proporre soluzioni reali. Il tempo delle chiacchiere è finito: Santa Maria a Monte ha bisogno di serietà e buon governo, non di propaganda.

Fonte: Ufficio Stampa Forza Italia Pisa

