A Fucecchio un momento di confronto per parlare dello sviluppo dei bambini

Al via sabato 1 marzo la serie di incontri dedicati ai bambini e alle bambine e alle loro famiglie a cura del programma nazionale “Nati per Leggere”, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CBS Centro per la Salute del bambino Onlus. L’appuntamento, in programma alle ore 17 e realizzato in collaborazione con il centro di aggregazione La Calamita e la biblioteca comunale “Indro Montanelli”, sarà curato da logopedisti, pediatri e bibliotecari che aderiscono come volontari al programma “Nati per leggere”.

Il primo incontro, che affronterà il tema “Lo sviluppo del linguaggio nei bambini: parole e non solo”, sarà rivolto a tutti gli adulti impegnati con i bambini più piccoli come genitori, nonni, baby sitter ed educatori, con particolare attenzione alla fascia di età 0-3 anni.

“L’obiettivo di questo incontro è mostrare, in modo semplice, quali sono le tappe fisiologiche di sviluppo del linguaggio dei bambini e dare dei suggerimenti pratici sulle modalità di interazione più efficaci - spiega la dott.ssa Maria Furno, referente del gruppo di volontari e volontarie del Circondario -, al fine di stimolare questo meraviglioso processo in modo naturale e gioioso”.

“Sicuramente la lettura ad alta voce fin da piccolissimi ha un ruolo importante in questo processo, oltre che molteplici benefici sul piano linguistico, emotivo, relazionale e intellettivo - prosegue la bibliotecaria Claudia Ciolli -. Noi come volontari e volontarie di questo programma, ci teniamo ad essere vicini alle famiglie per promuovere questa preziosa pratica suggerendo libri di qualità fin dalla gravidanza. Un gesto così semplice che, se fatto con continuità, ha effetti significativi per tutta la vita”.

“Leggere storie ad alta voce è importante a qualsiasi età – conclude la sindaca di Fucecchio Emma Donnini – perché permette a grandi e piccoli di condividere emozioni, immedesimarsi nei personaggi e volare con la fantasia”.

In occasione dell’evento, sarà presente un punto prestito a cura della biblioteca comunale di Fucecchio, aderente al circuito REA.NET Biblioteche lungo l’Elsa e l’Arno.

Fonte: Comune Fucecchio - Ufficio Stampa