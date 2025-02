Adelmo Cervi incontra studenti e studentesse del Checchi di Fucecchio

Una lezione di storia e di memoria quella che ha visto salire in cattedra Adelmo Cervi, protagonista questa mattina di un incontro al teatro Pacini con gli studenti dell’istituto superiore “Arturo Checchi”. La mattinata, aperta dalla sindaca di Fucecchio Emma Donnini, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni ANPI, Libera, Spi-Cgil e Fondazione I Care. E proprio alla Fondazione I Care questa sera, alle 21:15, Adelmo Cervi tornerà a raccontare la propria storia in un momento di incontro aperto all’intera cittadinanza.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale e delle scuole nel cercare di tenere viva la memoria storica tra i giovani – spiega la sindaca -. Lezioni come quella con Adelmo Cervi sono importanti, non soltanto per ricordare chi ha combattuto in nome della libertà, ma anche per tenere sempre a mente l’importanza del rispetto dell’altro, uno dei valori su cui si fonda la democrazia ma che oggi, troppo spesso, rischiamo di perdere di vista”.

Durante la mattina Adelmo Cervi ha raccontato agli studenti la storia della propria famiglia, narrata nel libro e nel docufilm “I miei sette padri”, per poi lasciare spazio alla proiezione del documentario, con i ragazzi e le ragazze protagonisti di un confronto attivo e costruttivo che ha stimolato le riflessioni degli studenti.

