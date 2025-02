Assemblea pubblica a La Scala per presentare la Cer Pinocchio

Con una Assemblea Pubblica, in programma martedì sera (25 febbraio ndr), che si svolgerà a partire dalle 21:00 presso il Circolo ARCI di via Covina a La Scala, prosegue il percorso di presentazione e divulgazione alla cittadinanza della Comunità Energetica Rinnovabile Pinocchio, avviato con l’assemblea svoltasi lo scorso venerdì 7 febbraio a San Miniato Basso.

La CER Pinocchio, costituita a maggio dello scorso anno da un gruppo di cittadini e di imprese di San Miniato Basso con l’obiettivo di rendersi protagonisti del processo di transizione energetica nel proprio territorio contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, è operativa dall’inizio dello scorso mese di settembre con l’avvio del primo impianto fotovoltaico da 100 kW asservito alla CER, realizzato sul tetto dello Scatolificio SAICO di San Miniato Basso.

Aurelio Cupelli, presidente della CER Pinocchio e co-promotore dell’iniziativa, illustrerà il funzionamento di questo sistema di autoconsumo diffuso e gli obiettivi in termini di benefici ambientali, economici e sociali per i membri che ne fanno e ne faranno parte. Tra gli scopi di questa Assemblea Pubblica c’è anche quello della raccolta di espressioni d’interesse alla partecipazione di privati cittadini e imprese sia nella veste di “produttori” che di “consumatori”. A seguito dell’assemblea svoltasi due settimane fa sono giunte richieste di adesione da parte di altri 15 soggetti.

I sistemi di autoconsumo diffuso previsti dal DM CACER del 7 dicembre 2023, n. 414, in vigore dal 24 gennaio 2024, sono di ben 7 tipologie. Tra questi, la Comunità Energetica Rinnovabile è il sistema che consente la partecipazione più ampia ed aperta, che punta a privilegiare le utenze residenziali e consente di mettere in atto azioni di contrasto alla povertà energetica. Il sistema consente di realizzare forme di autoconsumo virtuale a distanza, ovvero di poter contabilizzare il flusso di energia tra membri produttori e membri consumatori collegati alla stessa cabina primaria. A questo flusso di energia misurato dal gestore della rete elettrica, è collegato un sistema di incentivi che vengono corrisposti direttamente al soggetto responsabile, in questo caso l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Comunità Energetica Rinnovabile Pinocchio”, che ridistribuirà proporzionalmente a tutti i suoi membri, in funzione del proprio ruolo, ovvero produttori, produttori-consumatori o solo consumatori. La ripartizione degli incentivi sarà effettuata in modo che anche chi non può o non vuole realizzare un proprio impianto per l’autoconsumo, potrà ricevere un beneficio economico molto simile al beneficio ottenibile con l’autoproduzione privata.

La strada dell’autoproduzione energetica attraverso i sistemi fotovoltaici rappresenta oggi la soluzione alternativa più percorribile anche per i cittadini e le imprese del nostro territorio che soffrono dei sempre crescenti costi energetici. Alla CER Pinocchio possono aderire cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, inclusa l’amministrazione comunale, le cooperative, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale.

Nei prossimi mesi è in programma l’entrata in esercizio di alcuni altri piccoli impianti di produzione ed entro la fine dell’anno è prevista la realizzazione di un impianto di 820 kW, che consentirà la condivisione di energia elettrica rinnovabile per alcune centinaia di nuovi membri localizzati all’interno del perimetro geografico di riferimento della CER Pinocchio che è quello servito dalla Cabina Primaria Enel situata in via Trento a La Scala, che copre gran parte del territorio comunale di San Miniato esclusa la Val d’Egola e le frazioni di Catena e Cigoli. Ma che si estende anche ai comuni limitrofi di Empoli (Marcignana, Terrafino, Ponte a Elsa e Brusciana) e Cerreto Guidi (Bassa, Gavena, Pieve a Ripoli).

Fonte: Ufficio stampa