Palio di Fucecchio, aperte le iscrizioni alle Corse di Primavera

L’Associazione Palio delle Contrade "Città di Fucecchio" annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni per le Corse di Primavera 2025, appuntamento imprescindibile per la preparazione al 44° Palio di Fucecchio.

Quest’anno, per facilitare e rendere più immediata la procedura di iscrizione, è stato realizzato un sito web dedicato. Il portale è raggiungibile all’indirizzo https://www.iscrizionipaliodifucecchio.it/. Le iscrizioni si aprono oggi, lunedì 24 febbraio, alle ore 19 e si chiuderanno domenica 9 marzo alle ore 19.

Le Corse di Primavera, in programma nei giorni 23 marzo e 21 aprile, rappresentano occasioni importanti per tutti gli appassionati di Palio e, soprattutto, per i Capitani delle dodici Contrade, che attraverso queste prove possono valutare i cavalli e i fantini più adatti e decidere le strategie da adottare per aggiudicarsi il Palio stesso, che si correrà domenica 18 maggio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa