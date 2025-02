Abc ospita la Don Bosco Crocetta Torino: "In palio due punti per noi fondamentali"

Dopo la prima trasferta a Serravalle Scrivia, l’Abc Solettificio Manetti si appresta ad inaugurare la seconda parte di stagione al PalaBetti. Domani, mercoledì 26 febbraio, alle 21, i ragazzi di Samuele Manetti ricevono la capolista Don Bosco Crocetta Torino per il posticipo della seconda giornata del girone play-in out (arbitri Russo di Firenze, Zanzarella di Rapolano Terme).

Al cospetto di una squadra giovane ma di talento, che fa della velocità e dell’intensità i propri indiscussi punti di forza, l’Abc andrà in cerca di continuità dopo la vittoria conquistata a Serravalle. Un test importante contro una delle grandi favorite per la salvezza diretta, reduce dal successo casalingo all’esordio ai danni della Mens Sana Siena.

"Ci aspetta una partita tosta, come del resto tutte quelle della seconda fase – commenta l’esterno gialloblu Alessio Cicilano -. Siamo dodici squadre che perseguono lo stesso obiettivo per cui ogni gara sarà una battaglia. Da parte nostra sarà necessaria una prestazione con la P maiuscola per dare continuità ai risultati e proseguire a testa alta il percorso verso la salvezza. Dovremo avere faccia tosta e voglia di lottare su ogni pallone, in palio ci sono due punti per noi fondamentali".

