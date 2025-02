La Misericordia di San Miniato avvia un corso per volontari di protezione civile

La Misericordia di San Miniato è lieta di annunciare l'avvio di un corso formativo dedicato ai nuovi volontari di protezione civile, che prenderà il via il prossimo 3 marzo. Questo corso rappresenta un'importante opportunità per chi desidera contribuire attivamente alla sicurezza e alla tutela del nostro territorio, partecipando a un gruppo impegnato e solidale di cittadini.

Il programma del corso prevede una serie di incontri formativi, sia teorici che pratici, in cui verranno trattati temi cruciali legati alla protezione civile, tra cui il soccorso in caso di calamità naturali, le tecniche di utilizzo di attrezzature in dotazione al gruppo, le procedure di intervento e le buone pratiche di protezione civile. Gli incontri si terranno presso la sede della Misericordia di San Miniato in via Auguto Conti 44 nel centro storico e saranno condotti da esperti del settore.