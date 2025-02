Ospitalità e Matrimoni: Villa Sonnino di San Miniato trionfa con due prestigiosi riconoscimenti

“Ricevere questi premi è un onore che ci riempie di orgoglio. Da anni lavoriamo con passione e dedizione per offrire un servizio impeccabile, creando esperienze uniche per chi sceglie la nostra struttura. Questo doppio riconoscimento rappresenta una conferma del nostro impegno e, allo stesso tempo, uno stimolo a fare sempre meglio. Non ci fermiamo qui: continueremo a migliorare e innovare per superare le aspettative dei nostri ospiti”.

Cesare Andriano, direttore di Villa Sonnino nonché presidente di Confturismo Confcommercio Pisa commenta con entusiasmo i due importanti premi che si è aggiudicata la sua struttura: il “Traveller Review Award 2025”, assegnato dal portale Booking.com per l’eccellenza nelle recensioni, e il “Wedding Award 2025” di Matrimonio.com, un riconoscimento di grande prestigio che Villa Sonnino si aggiudica per l'ottavo anno consecutivo, attribuito direttamente dalle coppie ai migliori fornitori di servizi nuziali dell'anno.

Un successo che Andrisano dedica non solo alla squadra di Villa Sonnino, ma anche a tutti i clienti che hanno scelto la struttura per i loro momenti più importanti: “Questi premi appartengono a tutto il nostro staff, che ogni giorno mette professionalità e passione al servizio degli ospiti. Ma il nostro ringraziamento più grande va a chi ci ha scelto, affidandoci i propri momenti speciali e contribuendo, con le loro recensioni e il loro affetto, a farci raggiungere questi traguardi. Noi con umiltà cerchiamo sempre di fare il nostro meglio: i nostri clienti sono la risorsa più preziosa che abbiamo”.

Esprime le proprie congratulazioni il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Siamo fieri di avere imprenditori del calibro di Cesare all'interno della nostra associazione. Il successo di Villa Sonnino è il frutto di una gestione eccellente e di una visione imprenditoriale lungimirante. Rivolgiamo i nostri più sinceri complimenti a tutta la squadra, con l’auspicio di continuare a celebrare insieme risultati straordinari”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa