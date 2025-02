"Val d'Egola isolata se piove": i cittadini lasciati senza rete né telefono

"Appena inizia a piovere, qui restiamo isolati da tutti". Questo è quanto ci è stato segnalato da un nostro lettore che ha portato alla nostra conoscenza questo disagio, che coinvolge sia lui che tutte le famiglie e le aziende della Val d'Egola.

"Rimane isolata tutta la Val d'Egola, sulla linea Vodafone, appena cadono due gocce - afferma il nostro lettore, che continua " il disagio coinvolge sia il servizio internet che telefonico della rete Vodafone, che, anche se non è l'unico operatore nella zona è quello che 'prende' di più." Il problema si aggrava maggiormente quando veniamo a sapere che il tempo minimo di intervento è 72h, anche se come confermato da nostro stesso lettore, l'ultima volta la Val d'Egola è rimasta senza internet ne linea telefonica, per 10 giorni.

"Credo che la causa del problema sia il ripetitore, Vodafone è la rete migliore che abbiamo nella zona, ma appena piove si azzera tutto."

Il problema non è però nuovo, con segnalazioni avvenute già nel 2019 sempre per problematiche riguardanti la rete. Quasi trecento famiglie e una decina di attività imprenditoriali nella Val d'Egola sono state coinvolte a detta del nostro lettore, nell'ultimo periodo.

"Ogni volta contattiamo il call center, che ci assicura che in 72h il problema sarà risolto e che i tecnici saranno all'opera per ripristinare il servizio - afferma il nostro lettore - ma manca un aiuto concreto. L'ultima volta che è saltato tutto, non siamo stati neanche contattati dalla Vodafone, siamo stati noi stessi a vedere che era rientrato il problema, dopo più di una settimana."

La questione necessiterebbe un interesse maggiore anche per il fatto che "in questa zona la maggior parte della popolazione è anziana, e per far qualsiasi cosa sono necessari 10 minuti in più a causa delle distanze, e già questo è un fattore di disagio" conclude il nostro lettore " se poi aggiungiamo che quando piovono due gocce di acqua non puoi contattare nessuno, la situazione ti crea grande sconforto."

Antonio Lanzo

