Campionato Toscano Motocross 2025, a San Miniato partita la battaglia per i titoli

Nonostante le previsioni meteo avessero suscitato qualche preoccupazione, con la pioggia che continuava a cadere intermittente su gran parte della regione, il meteo ha riservato una piacevole sorpresa: la pioggia ha smesso di cadere già dalla notte di sabato, permettendo così di svolgere regolarmente la gara. L'evento ha così dato il via al campionato toscano motocross 2025, con la stagione che ha iniziato in anticipo il suo cammino rispetto agli anni passati. Domenica 23 febbraio, il pubblico ha potuto assistere a un grande spettacolo a Ponte a Egola di San Miniato (PI), per la prima prova del regionale toscano motocross, disputata sulla pista “Santa Barbara” de La Serra e organizzata dal Moto Club Pellicorse, dove si sono radunati ben 200 piloti provenienti da Toscana e Umbria ma anche da altre aree d’Italia per uno spettacolo di grandi sfide e un buon pubblico sull’anfiteatro naturale della rinomata zona del cuoio.

Con la fine della pioggia nella nottata, fin dalle prime luci dell’alba è stato approntato tutto al meglio per iniziare le prove su un tracciato in condizioni quasi perfette, quelle ideali per esaltare lo spettacolo offerto dal confronto interregionale, e un sistema relativo ai servizi, alla viabilità e ai parcheggi, che ha funzionato molto bene.

Il weekend di gare si è chiuso con un'importante distribuzione di punti che segna il primo passo nella lunga corsa verso i titoli stagionali, un cammino che si protrarrà fino ad ottobre. Nonostante l’inizio della stagione sia appena stato dato, le vittorie di giornata hanno confermato il grande valore dei protagonisti e l’intensità delle sfide.

A spuntarla nelle categorie più combattute sono stati:

Tommaso Lilli (AM Alta Valdelsa – Ktm 450 4T), autore di una performance impeccabile nella MX1.

Vincenzo Spanò (MC La Rocca Asd – Husqvarna 250 4T), che ha trionfato nella MX1 Veteran con una guida da vero campione.

Matteo Colangelo (MC Pellicorse – Husqvarna 250 4T), che si è distinto con una vittoria di grande prestigio.

Floriana Parrini (Blackswan MX Asd – Ktm 250 4T), che ha dominato la categoria Femminile con grinta e determinazione.

Andrea Corsini (AM Colli Fiorentini – Honda 450 4T), che ha brillato nella MX1 Challenge, confermando il suo talento.

Manfredi Salvini (Asd MC Pomarance – Kawasaki 250 4T), che ha stravinto nella categoria Challenge della MX2.

Andrea Cipriani (Megan Racing – Ktm 125 2T), che ha messo a segno un'incredibile vittoria nella 125 Senior.

Nicolò Alvisi (Aemme X – Ktm 125 2T), che ha fatto valere la sua tecnica e velocità nella 125 Junior.

Manuel Beconcini (AM Aretina – Ktm 250 2T), che ha conquistato la vittoria nella classe Expert MX2 con una performance straordinaria.

Nico Gigli (DN Racing Asd – GasGas 250 4T), che ha trionfato nella MX2 Rider, dimostrando grande affiatamento con la moto.

Riccardo Burrini (MC Erresse – Ktm 85 2T), che ha lasciato il segno nella Classe Senior 85 con un dominio indiscusso.

Alberico Palladini (MC Cerbone Asd), che ha brillato tra gli Junior 85 con un'ottima prestazione.

Enea Baracani (Blackswan MX Asd – Ktm 65 2T), che ha conquistato la vittoria tra i più giovani con grande determinazione.

Leonardo Balestri (GS Fiamme Oro Milano – Ktm 65 2T), che ha trionfato tra i Debuttanti 65, sorprendendo con la sua incredibile velocità.

Le gare hanno messo in luce il talento e la passione dei piloti, pronti a dare il massimo in questa lunga stagione di emozioni e competizione. Ogni vittoria è un passo importante verso il titolo finale, ma la strada è ancora lunga, e la battaglia per i punti continuerà a essere intensa fino all'ultimo round di ottobre.

Numerosi anche i piloti locali che rappresentavano i colori del MC Pellicorse, tra questi spiccano Matteo Colangelo (MC Pellicorse – Husqvarna 250 4T), vincitore della gara MX1 Expert grazie a due affermazioni di manche che lo vedono subito al comando della graduatoria provvisoria di campionato.

Un pregiato secondo posto di giornata per Gabriele Capozzi (MC Pellicorse – Honda 450 4T) in categoria MX1 Rider, mentre terzo di giornata conclude Edoardo Nozzi (MC Pellicorse – Husqvarna 250 4T) tra gli Expert MX2. Una bella terza piazza assoluta anche per Claudio Borgioli (MC Pellicorse – Ktm 450 4T) che ha saputo distinguersi nel gruppo dei Challenge MX1.

Due anche i piloti che hanno sfiorato il podio, con Furio Bandini (MC Pellicorse – Husqvarna 250 4T) tra gli Expert della MX2, e Alessandro Pieroni (MC Pellicorse – Yamaha 250 4T) quarto nella MX2 Superveteran.

Quinta posizione in questo primo round per Gianni Bruchi (MC Pellicorse – Husqvarna 250 4T) in MX2 Veteran.

Fonte: Ufficio stampa