Il Cosenza esonera l'allenatore fucecchiese Alvini

Il Cosenza ha esonerato Massimiliano Alvini. Il tecnico originario di Fucecchio lascia dunque la panchina dei rossoblu, ultimi in classifica nel campionato di Serie B.

La squadra calabrese ha patito una penalizzazione in campionato e da qualche settimana faticava a fare punti. Alvini, chiamato in estate, è stato dunque mandato via dopo l'ultima sconfitta in casa col Palermo.

"La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Massimiliano Alvini. Al tecnico, che ha collezionato 28 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto" si legge nella nota ufficiale.