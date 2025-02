Lineapelle, in visita una delegazione del Comune di San Miniato

Massiva la presenza delle concerie del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola con circa 40 aziende ad uno dei più importanti appuntamenti per il mercato della pelle e del cuoio: la fiera Lineapelle a Milano. L’attenzione agli andamenti del mercato è molto alta, vista la diffusa crisi che sta investendo l'intero comparto, e la volontà è quella di rilanciare il settore.

“La fiera Lineapelle rappresenta un'opportunità unica per le nostre aziende di confrontarsi con i leader del settore, esplorare nuove tendenze e costruire relazioni commerciali fondamentali. Come ogni stagione, volevamo essere qui per dare loro il nostro sostegno, per capire quali sono gli umori e che cosa ci si aspetta dal mercato, viste le difficoltà che stiamo attraversando ormai da diversi mesi – spiega il sindaco Simone Giglioli in visita alla fiera accompagnato dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, dalla vice sindaco Azzurra Bonaccorsi e dall'assessore Marco Greco e dal consigliere del presidente Giani, Vittorio Gabbanini -. Una presenza numerosa delle aziende del nostro territorio e vedere tanti visitatori agli stand sono sicuramente segnali importanti anche in vista dei prossimi mesi”. Agli stand i visitatori in larga maggioranza sono italiani ed europei, mentre ancora faticano a decollare le presenze degli asiatici. “Nonostante persistano preoccupazioni per le incertezze che la crisi delle firme sta riservando, tra i conciatori presenti in fiera ci sono idee e c’è voglia di cambiare per restare competitivi e provare a rilanciare il settore – conclude il sindaco -. Le aziende di Ponte a Egola hanno dimostrato già in passato di saper affrontare le difficoltà con creatività e spirito di innovazione, e sono certo che anche in questo momento di difficoltà sapranno trovare nuove strade per rilanciare il settore”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa