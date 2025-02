Tecnologia e bambini, il tema del secondo appuntamento di "Parliamone!" a Montopoli

Tanta partecipazione per il primo appuntamento di Parliamone! Special Impronte di Futuro, una serie di incontri pensati per essere di supporto alla figura dell'adulto/a organizzato dall'amministrazione comunale di Montopoli in Val d’Arno.

Il tema del primo incontro è stato quello dell'autorevolezza con la dottoressa Barbara Frosini. Un momento di condivisione di buone pratiche da mettere in atto con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze.

Il secondo appuntamento affronterà il tema della tecnologia. “Nascere nell'epoca del digitale: rischi e opportunità dei dispositivi elettronici nella prima infanzia” e si tiene venerdì 28 febbraio alle 17.30 a cura della dottoressa Simona Baratti della cooperativa Arnera alla scuola dell'infanzia di Casteldelbosco. Una tematica attuale e importante da attenzionare. Partendo dai dati e dalle evidenze scientifiche l’incontro verterà sull’abbassamento dell’età di esposizione ai dispositivi digitali e sui rischi che questo ha sui più piccoli, per affrontare ciò che possono fare gli adulti di riferimento, magari iniziando a modificare alcune abitudini.

Il ciclo di incontri nasce a seguito del primo convegno sull’educazione organizzato dal Comune di Montopoli, lo scorso mese di novembre. Iniziative in collaborazione con Cooperativa Arnera, Camst, Centro giovani e Cooperativa Il Simbolo che si rivolgono a famiglie, insegnanti, personale educativo e tutti coloro che si occupano a vario titolo di infanzia e adolescenza. In totale gli appuntamenti sono quattro.

Il terzo appuntamento vedrà protagoniste le emozioni, quando la dottoressa Veronica Lantermo della cooperativa Il Simbolo terrà il seminario “Le emozioni dei bambini e delle bambine: rabbia, tristezza, paura...come favorire un sano sviluppo della vita emozionale dei nostri figli e delle nostre figlie”, martedì 4 marzo alle 17.30 alla scuola dell’infanzia di San Romano. L'ultimo incontro sarà sul benessere alimentare grazie al coinvolgimento di Camst, l'azienda che fornisce i pasti anche per le mense scolastiche. Appuntamento venerdì 21 marzo alle 17.30 al Centro giovani di San Romano, via XXV aprile 9, con “Benessere a tavola: quale connessione tra indicazioni pedagogiche, sana alimentazione e autoregolazione nell’infanzia?" Con le dottoresse Cristina Casetta e Chiara Buono.

L’ingresso agli incontri è sempre libero e gratuito

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

