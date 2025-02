A Fucecchio piazza La Vergine avrà un nuovo look

Nuovo look per piazza La Vergine, a Fucecchio, che si prepara per l’atteso taglio del nastro. L’inaugurazione della piazza rinnovata è in programma sabato 1 marzo alle ore 11, alla presenza della sindaca Emma Donnini e della giunta comunale.

La riqualificazione della piazza è inserita all’interno dei progetti di rinnovamento del centro storico finanziati grazie i fondi del PNRR. Nello specifico, l’intervento fa parte del bando “Rigenerazione urbana” ed è inserito nel lotto che comprende anche la ricostruzione delle scarelle di via Sant’Antonio e la riqualificazione di piazza Bracci, piazza Vittorio Veneto, piazza Lavagnini, via Sbrilli e via Porta Raimonda, per una spesa totale di circa 2 milioni e 900 mila euro.

“Si tratta della conclusione del primo intervento, dopo quello di corso Matteotti, inserito nel più ampio progetto di riqualificazione del centro storico - spiega la sindaca Emma Donnini -.Un intervento che ha rinnovato il look di uno spazio centrale per il paese, che adesso torna a disposizione della comunità come nuovo punto di incontro e socialità”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa