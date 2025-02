Il sindaco Mini a Lineapelle: "Ripresa dell'interessamento ai prodotti del nostro distretto"

"Sono andato a Lineapelle, - dice Fabio Mini, il sindaco di Castelfranco di Sotto - per portare sostegno alle nostre aziende del comprensorio del Cuoio. Come ho ribadito anche lunedì scorso a Fucecchio, la crisi deve essere affrontata su due binari: moratoria sui mutui e ammortizzatori sociali sul primo, investimenti sulla specializzazione della manodopera e possibilità di investimenti sul territorio sul secondo per rendere ancora più elevata la qualità dei prodotti conciari. Comunque a conclusione fiera vengo via carico di ottimismo come i nostri imprenditori. Nel solo giorno di martedì (25 febbraio), il primo di fiera, gli espositori hanno registrato oltre il 30 per cento in più di presenze agli stand. Un indice importante che dimostra una ripresa dell'interessamento ai prodotti del nostro distretto industriale, ormai famoso per la qualità. Il livello dei prodotti è infatti è assolutamente elevato, rivolto ai player di fascia alta del settore moda. Sono anche convinto che chi vuole fare alta moda deve per forza passare dal nostro distretto".

"Sono altrettanto contento - continua il sindaco Fabio Mini - di essere stato alla fase conclusiva di Amici per la pelle, il concorso rivolto ai ragazzi delle scuole e a cui hanno partecipato con grande entusiasmo i nostri ragazzi delle seconde classi della primaria di secondo grado dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci. Il loro lavoro è stato fatto con entusiasmo, originalità e intelligenza. Infatti vorrei dire proprio agli studenti, bravi, siete l'orgoglio di Castelfranco di Sotto".

