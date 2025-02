Meini (Lega): "Lineapelle è stata un'autentica ed importante vetrina per aziende"

"Sicuramente, la rassegna espositiva "Lineapelle" che si è tenuta a Fieramilano a Rho, è stata un appuntamento di assoluto valore per le tante e qualificate aziende toscane, molte della zona del Cuoio, che hanno esposto i loro apprezzati prodotti-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale e candidata Presidente da parte della Lega alle prossime elezioni." "Un'occasione unica ed importante per sostenere il nostro settore conciario, simbolo di eccellenza e di storica tradizione imprenditoriale-prosegue il Consigliere." "Mai come quest'anno, tra l'altro, viste le difficoltà del comparto, è stato doveroso rafforzare il legame fra istituzioni ed aziende-precisa l'esponente leghista." "Nell'ambito della Fiera, mi ha anche particolarmente inorgoglito vedere premiate alcune scuole di Santa Maria a Monte, Santa Croce sull'Arno e San Miniato nel contesto della pregevole iniziativa "Amici per la pelle 2025"-sottolinea la rappresentante della Lega." "Chissà che, dopo questa bella esperienza, qualcuno di questi giovani non vorrà, magari, avvicinarsi al mondo della pelle, trovando proprio in questo settore un significativo sbocco lavorativo-conclude Elena Meini."