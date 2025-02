Nuovo orario bisettimanale punto prelievi Misericordia di Vinci

Da sabato 8 marzo 2025, il punto prelievi convenzionato della Misericordia di Vinci, situato in via Matteotti n. 24, Vinci, estenderà i propri orari, offrendo un servizio bisettimanale per rispondere alle crescenti richieste della comunità.

In precedenza, il punto prelievi era attivo esclusivamente il giovedì mattina, dalle 07:00 alle 10:00. Con la nuova organizzazione, il servizio sarà disponibile anche il sabato mattina.

I nuovi orari di apertura saranno:

- Giovedì: 07:00 - 10:00

- Sabato: 07:30 - 09:30

Per prenotare il proprio appuntamento, è possibile utilizzare la piattaforma online Zerocode oppure contattare direttamente la sede della Misericordia di Vinci al numero 0571 56692.

Il nuovo orario bisettimanale è stato pensato per offrire maggiore flessibilità ed accessibilità a tutti gli utenti.

Fonte: Ufficio Stampa