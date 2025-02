Apre una nuova pizzeria a San Miniato (e dietro c'è una famosa pasticceria)

Dopo 10 anni al servizio dell'attività di famiglia, la storica Pasticceria Brotini, arriva il momento di una nuova sfida per il giovane imprenditore Elia Brotini, 28 anni, che apre nel cuore di San Miniato Basso in viale Guglielmo Marconi 6 “Pizza come una volta”, con l'inaugurazione alla presenza del presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori, dell'assessore al Commercio di San Miniato Marino Gori, del presidente del Ccn di San Miniato Basso Pierfranco Speranza e del responsabile territoriale Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“Pizza come una volta è una realtà che vuole guardare a tutti: siamo infatti la prima pizzeria al taglio nel comprensorio del Cuoio che fà anche pizza senza glutine e senza lattosio artigianale” spiega Elia Brotini, che insieme al babbo Paolo ha collaborato all'interno dell'attività di famiglia “un rapporto molto stretto che si rafforza ulteriormente con l'apertura della nuova attività. La mia famiglia è storicamente conosciuta per l’arte della pasticceria, abbiamo da sempre la passione per la trasformazione delle materie prime in prodotti buoni e di alta qualità. L'introduzione del reparto senza glutine nel 2020 ci ha permesso di avvicinare clienti che non ci conoscevano e di far crescere la nostra esperienza in questo tipo di prodotti”.

Pizza come una volta vuole essere a disposizione di tutti, all'insegna dell'innovazione e della tradizione. “Mio babbo mi ha sempre raccontato il suo passato, tra le molte cose belle e fonte di ispirazione di questa nuova avventura c’è una scena, quella di quando da piccolo, terminata la scuola andava con gli amici a mangiare la pizza nel padellino fatta nel centro di San Miniato. Pizza come una volta nasce proprio dall’esigenza di fornire sul nostro territorio un prodotto di eccellenza e di massima qualità”

“Dopo molte riflessioni” racconta Brotini “ho deciso di mettere in pratica le tecniche di lievitazione imparate nella mia formazione e sviluppate insieme al mio babbo, La lenta lievitazione che parte da un primo impasto che matura 24 ore per poi essere nuovamente lavorata e arricchita nelle successive lavorazioni permette a tutti i componenti di poter esprimere le loro caratteristiche e la lenta lievitazione garantisce che lo stadio di maturazione attraverso gli enzimi, artefici della lievitazione, possano terminare il processo”.

“Facciamo i migliori auguri ad Elia e all'intera famiglia Brotini per questa nuova avventura all'insegna della passione e della qualità, elementi che hanno contraddistinto la loro attività e che guideranno questo nuovo percorso” i complimenti del presidente Confcommercio San Miniato Giovanni Mori.

“Il nostro centro commerciale naturale si arricchisce di una nuova attività grazie all'entusiasmo e alla professionalità di imprenditori che rappresentano un vero punto di riferimento per l'intera comunità e che ci riempiono di orgoglio” le parole del presidente del Ccn di San Miniato Basso Pierfranco Speranza

“Dall'esperienza di una storica realtà come la Pasticceria Brotini, attiva dal 1990, nasce una nuova attività che rappresenta nel migliore dei modi quella continuità generazionale che rappresenta un elemento fondamentale del nostro tessuto commerciale, un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura” gli auguri del responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa