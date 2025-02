Politiche ambientali, il bilancio di Boldrini a Santa Croce

L'assessore all'ambiente Sonia Boldrini prova a tirare un primo bilancio di quanto fatto fino dall'amministrazione comunale dall'insediamento fino a ora.

“Il primo punto su cui ci siamo concentrati – dice Boldrini - è stata un’intensa attività di analisi, verifica e controllo dei servizi svolti dalla Geofor relativi alla gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale di Santa Croce sull’Arno. Questa attività di verifica e controllo si è resa necessaria a fronte di un servizio di raccolta rifiuti che abbiamo trovato e abbiamo ritenuto del tutto insoddisfacente e di una situazione diffusa di abbandono di rifiuti nelle strade e negli spazi pubblici. L’attività di verifica dei servizi – continua L'asssessore all'ambiente - ha consentito di individuare una serie di criticità e di attuare una serie di misure per superarle e più in generale al miglioramento della pulizia e del decoro del nostro paese, alcune delle quali già attuate, altre da attuare nel breve periodo.

Tra le azioni già messe in campo in tal senso c'è la modifica del calendario settimanale della raccolta porta a porta, con cui si è provveduto a spostare la raccolta della carta dal lunedì al giovedì, andando così a eliminare il problema dell’esposizione nel fine settimana della carta da parte di numerosi uffici e utenze non domestiche. Poi abbiamo provveduto a far far fare la pulizia straordinaria e igienizzazione delle piazzole delle campane del vetro, la modifica provvisoria del piano di spazzamento meccanizzato, nell'ottica della completa revisione del servizio, in quanto numerose strade da tempo non venivano più regolarmente servite dalla spazzatrice. Tale operazione in generale ha permesso anche un miglioramento della pulizia delle strade e piazze pubbliche”.

“Poi abbiamo deciso – spiega Boldrini - di dismettere la postazione interrata di raccolta dell’organico in piazza Matteotti lato farmacia Galeazzi, che è stata sostituita da contenitori per i rifiuti organici coperti da una mascheramento in modo da non renderli impattanti al colpo d'occhio nell'arredo urbano. In piazza Cervi in vece abbiamo messo due contenitori dotati di un mascheramento dedicati alla raccolta dell’organico, uno posizionato vicino al fontanello e l’altro posizionato lato via del Bosco, vicino alla nuova ubicazione della campana del vetro. Inoltre abbiamo proceduto allo spostamento di alcune campane del vetro purtroppo oggetto di continui e consistenti abbandoni di rifiuti: ci riferiamo alla campana del vetro prima ubicata in lungarno Tripoli e recentemente spostata in piazza Montalcini, e alla campana del vetro prima posizionata in via Curtatone e Montanara (in corrispondenza dell’intersezione con via Banti) e ora collocata in piazza Ferrari. L’Amministrazione comunale sta monitorando la situazione, ma queste nuove collocazioni delle campane sembrano già aver apportato un miglioramento in termini di deterrenza contro gli abbandoni e di maggior decoro”.



Le iniziative che verranno messe in atto nei prossimi mesi.

“Altri iniziative, invece, sono in corso di definizione – comunica l'assessore Boldrini - e saranno a breve attuate, tra queste vi sono l’avvio dell’attività di controllo dei rifiuti da parte di ispettori ambientali di Geofor con la polizia municipale, la dismissione delle postazioni interrate di raccolta rifiuti in piazzetta Curiel e in piazza Matteotti lato biblioteca e la loro sostituzione con strutture di mascheramento dedicate alla raccolta dell’organico.

Vorremmo poi collocare nelle piazze della fascia del territorio comunale immediatamente adiacente al centro storico, altri contenitori per la raccolta dell'organico dotati di un mascheramento per avere meno impatto visivo possibile. Tali punti di raccolta saranno a servizio delle utenze residenti nelle vie limitrofe e in via aggiuntiva rispetto al servizio di raccolta porta a porta. Inoltre procederemo ancora con la verifica dell’ubicazione delle campane del vetro sul territorio per valutare un eventuale miglioramento della collocazione per gli utenti”.

“Poi vorremmo istituire uno sportello ambiente – spiega ancora l'assessore all'ambiente - nel capoluogo alla Casa delle associazioni, in corso Mazzini e nella frazione di Staffoli all’ufficio comunale, in via Indipendenza, tale uffici dovrebbe essere aperto due volte al mese e vi dovrebbe essere il personale di Geofor dedicato alle attività di consegna dei kit (mastelli e sacchi) per la raccolta dei rifiuti, di consegna dei biocomposter per il compostaggio domestico e che in generale costituirà un nuovo punto sul territorio di interfaccia di Geofor con l’utenza. Inoltre a mio avviso – continua Boldrini – bisognerà regolamentare la tenuta dei contenitori dei rifiuti su suolo pubblico da parte delle attività quali bar e ristoranti, che non hanno spazio interno ai locali dove è svolta l’attività, per il ricovero dei contenitori. A loro Geofor dovrebbe consegnare apposite strutture di mascheramento per il decoro degli spazi pubblici occupati.

Altro tema su cui stiamo lavorando è l’introduzione della raccolta dei rifiuti condominiale, con consegna di contenitori da tenere negli spazi condominiali, con il coinvolgimento degli amministratori di condominio. Su questo stiamo studiando anche di concerto con gli amministratori di condominio la possibilità e l'eventualità di realizzare un regolamento comunale per passare a questa nuova modalità. Questa iniziativa consentirà di eliminare l’esposizione giornaliera sul marciapiede dei numerosi sacchi e mastelli e spostare il ritiro e svuotamento da parte degli operatori di Geofor SpA dei contenitori direttamente all’interno delle pertinenze condominiali. Sarà infatti introdotta una regolamentazione comunale e condominiale per elevazione di multe da parte dell’Ente Inoltre torneremo a dare un assetto definitivo al piano di spazzamento la completa revisione del piano di spazzamento meccanizzato su tutto il territorio comunale, per migliorare il servizio di spazzamento, attenzionando principalmente le necessità richieste dalle attività di ogni genere sul nostro territorio. Poi vorremmo pianificare la pulizia straordinaria dei gradini delle scalinate sul lungarno Tripoli. E inoltre faremo attività di sensibilizzazione sulla corretta gestione della raccolta differenziata e non disperdere rifiuti nell'ambiente. Tutte le comunicazioni importanti in materia di rifiuti poi verranno fatte a tutta la cittadinanza in cartaceo sia attraverso i vari canali social disponibili, e con traduzione della stessa nelle lingue più diffuse tra la popolazione di origine straniera presente nel territorio comunale, per arrivare alla fascia di popolazione più larga possibile”.