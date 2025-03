Fucecchio inaugura piazza La Vergine nel giorno che ricorda Padre Ceci

Prima delle tante inaugurazioni che nel 2025 attendono Fucecchio. Questa mattina, nella giornata che ricorda Padre Angelico Ceci, si è tenuto il taglio del nastro della nuova piazza La Vergine, con un look completamente rinnovato a seguito dei lavori resi possibili grazie ai fondi del PNRR. Alla presenza della sindaca Emma Donnini, della giunta comunale, di alcuni consiglieri e dei tecnici che hanno seguito l'intervento, ovvero la dott.ssa Paola Pollina, dirigente ai lavori pubblici, e il geometra Luca Prolifici, la nuova piazza è stata resa fruibile alla cittadinanza come nuovo spazio di socialità.

"Quella di stamattina è la prima di tante giornate di festa che attendono Fucecchio - commenta la sindaca Emma Donnini -. Questa piazza da oggi non sarà più un parcheggio ma diventerà un spazio di ritrovo per la comunità. E ciò è stato reso possibile grazie ad un'amministrazione capace di intercettare i 21 milioni di euro del PNRR che si stanno traducendo in opere pubbliche. Opere che renderanno la nostra città sempre più vivibile e più bella, una Fucecchio che mette al centro le persone".