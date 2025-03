Volley Santa Croce, tre punti d'oro per i Lupi dopo la sosta

Dopo due settimane di lavoro e un opportuno “reset” mentale, la Codyeco si scrolla di dosso la scimmia del derby perso e ritrova tre punti e bel gioco nel primo dei tre scontri diretti previsti in questo complicato mese di marzo. AMA S. Martino ha denotato una condizione precaria ed è apparsa lontana copia della squadra ammirata nel girone di andata (e con cui i Lupi avevano battagliato alla “Bombonera”), ma questo nulla toglie alla prestazione del collettivo biancorosso, straripante al servizio (11 aces, 12 errori) come spesso accade al Pala Parenti.

Spinti dal tifo della Curva i ragazzi di Pagliai hanno iniziato con il piede giusto tutti e tre i set, prendendo subito margine fin dai primi scambi e costringendo coach Levoni a time-out immediati. Ha funzionato tutto, in casa Codyeco, compreso l’inserimento, per una buona fetta di gara, dei tanti ragazzi a disposizione in panchina: si sono fatti trovar pronti, in particolar modo gli schiacciatori, Matteini e Maletaj, quest’ultimo 4 volte a segno su 5 attacchi, più un ace e muro punto, tutto in meno di un set.

I tre punti consentono ai Lupi di passare un’altra settimana in testa alla classifica e rappresentano una bella iniezione di fiducia per il prossimo impegno, big-match, scontro diretto, quel che si vuole. Sabato 8 marzo, ore 17.00, la Codyeco ospiterà al Pala Parenti la Kerakoll Sassuolo, e sarà una sfida non perdere.

La cronaca del match

Starting six Codyeco: Mignani in regia, Da Prato opposto, Colli e Pahor sulla linea degli schiacciatori, Simoni e Caproni al centro, Bini libero.

S. Martino Volleyball: Quartarone-Ghelfi in diagonale, Cordano e Cassandra in banda, Righi e Bucciarelli in posto tre, Bonfiglioli libero.

Primo set. Gran partenza dei Lupi, subito 6-2 e time-out per coach Levoni. Un doppio ace di Mignano lancia la Codyeco, ma gli ospiti reagiscono e con un block-out di Cassandra arrivano a -2. Un buon turno di servizio di Da Prato consente ai padroni di casa di aprire ulteriormente il gas. S. Martino si rifugia nel secondo discrezionale.

Sul 16-13 per i padroni di casa dentro Civinini in battuta, Cassandra commette infrazione di seconda linea e i Lupi portano a casa un altro punto, coronato da un bel muro della premiata-ditta Da Prato-Simoni. Sul 20-14, Cordano gioca bene sulle mani del muro ma i Lupi rispondono con un ace del Capitano. Il 23-16 lo regala un muro di Simoni, poi, con Camarri in battuta, è Da Prato a firmare il set-point. Chiude ancora Simoni, questa volta in primo tempo.

Secondo set. Gran partenza della Codyeco, 10-2, poi 12-3. Squadra in grande spolvero, con un turno di battuta di Colli che scava il solco fin dall’inizio. Levoni prova a cambiare ma i ragazzi di Pagliai sono in ritmo. Sul 15-6 sussulto degli ospiti che vanno a segno con Ghelfi, prima gran muro poi attacco alto sulle mani. Sul piccolo passaggio a vuoto dentro Matteini, la Codyeco reagisce e vola sul 21-13 con un Da Prato inarrestabile e anche Baldini in campo, per Simoni. Caproni e Mignano lavorano bene con la “sette”, i biancorossi vanno a chiudere 25-15

Terzo set. Codyeco con Matteini confermato in sestetto. Il copione è lo stesso. Sul 4-0 gli ospiti chiamano time-out. I Lupi fanno la voce grossa in attacco dal centro e a muro, Matteini firma il 10-3. S. Martino, che schiera Gozzi come palleggiatore, prova a rimanere in partita appoggiandosi su Ghelfi. Sul 15-8 dentro Maletaj che da fiato a Colli. Matteini intanto imperversa al servizio con un doppio ace. Pagliai avvicenda anche Mignano con Camarri, e il giovane palleggiatore serve subito alla perfezione Maletaj, che va a segno, 17-10. La Codyeco gioca sul velluto. In campo Baldaccini e Attuoni. S. Martino gioca le ultime carte: sul 22-12 Ghelfi mette un punto diretto dai nove metri, poi Gozzi va a segno con il muro. Il side-out arriva con un attacco di Maletaj da posto 2 e il giovane schiacciatore pratese aggiunge anche un ace. Finisce così, tra gli applausi del Palazzetto e il coro “Lupi” sotto la Curva. Bravi tutti.

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio Stampa

