Pro Loco Fucecchio, si vota per il rinnovo delle cariche

Venerdì 28 febbraio si è tenuto il consiglio della Pro Loco di Fucecchio che ha indetto le votazioni per il rinnovo delle cariche come previsto dallo statuto dell'associazione.

Il presidente ha ringraziato tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questi 4 anni e invita tutti i soci aventi diritto a recarsi alle votazioni che si svolgeranno sabato 15 marzo presso la sede, in piazza G.Amendola dalle 16:00 alle 19:00.

Si ricorda che, come da statuto, possono essere eletti e elettori solo soci in regola con le quote associative e iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, chi fosse impossibilitato a recarsi a votare può delegare un altro socio avente diritto di voto.

