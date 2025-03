Tadej Pogacar vince la "Strade Bianche Crédit Agricole"

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) ha vinto la diciannovesima edizione della Strade Bianche Crédit Agricole, lunga 213 km, dopo un'azione solitaria lunga 18 km. Il campione del mondo ha preceduto, sull'iconico traguardo finale di Piazza del Campo, il britannico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e il belga Tim Wellens (UAE Team Emirates - XRG).

Lo sloveno si impone nuovamente per distacco nell'edizione più veloce di sempre (40.704 km/h) della Strade Bianche Crédit Agricole. Pogacar ha avuto la meglio nel testa a testa con Thomas Pidcock, un duello che è iniziato a 77 km dall'arrivo, lungo il settore di Monte Sante Marie, e che si è protratto fino ai -18 quando, nel tratto di Colle Pinzuto, Pogacar si è liberato definitivamente del vincitore dell'edizione 2023. Nel mezzo anche un brivido quando, ai -52, il campione del mondo è caduto in un tratto in discesa, un errore che ha compromesso la prova di Connor Swift, l'altro corridore capace di tenere testa ai due grandi favoriti di giornata.

La giornata trionfale della UAE Team Emirates - XRG veniva completata da Tim Wellens, che nel finale riusciva ad avvantaggiarsi dal gruppo degli inseguitori conquistando il suo secondo podio a distanza di otto anni dal primo. Con il terzo successo Pogacar eguaglia Fabian Cancellara come plurivincitore della Strade Bianche e si guadagna l'intitolazione di un cippo su uno dei tratti di sterrato della prova.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, Pogacar ha dichiarato: "E' un grandissimo successo ed è bello sapere che mi verrà intitolato un settore di sterrato. Sono felice anche se sarebbe stato meglio evitare di cadere. Conosco bene quel tratto di strada ma ho calcolato male la velocità. Mi sono ripreso e non ho sentito troppo il dolore, almeno fino al finale. Quando ho cambiato bici ero un po' preoccupato però alla fine è andato tutto bene. La corsa è stata molto veloce, c'era una fuga insidiosa e ci ha costretti ad andare forte fin dall'inizio".

