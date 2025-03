Associazioni di Ponte a Egola celebrano la festa della donna

Nel tardo pomeriggio di Sabato 08 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, in Piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola è stato offerto un aperitivo, simbolicamente chiamato “Aperidonna”, organizzato dal CCN Egola, Conad di Ponte a Egola, Rione Il Ponte, Rione Le Fornaci, Associazione Territorio in comune e Croce Rossa di Ponte a Egola. Numerosi i partecipanti intervenuti. L’aperitivo, allietato da un piacevole accompagnamento musicale, è stato allestito ai lati di una panchina rossa avvolta da un arco ricoperto di mimose, gentilmente offerte da privati, che tutti gli anni Territorio in comune prepara nell’area verde della Piazza.

Il Rione il Ponte ha offerto fiori di mimose che sono state donate a tutte le donne presenti. L’iniziativa, oltre ad essere un momento di svago e socializzazione, ha avuto come obbiettivo quello di sensibilizzare le persone sull’importanza e significato della Giornata Internazionale della Donna che ogni anno ritorna per ricordarci dell’importanza della lotta per i diritti femminili e per l’emancipazione delle donne; è un momento in cui oltre a ricordare le conquiste sociali, sul lavoro, economiche e politiche conseguite nel corso degli anni dalle donne, ci deve far riflettere sul cammino che ancora è necessario percorrere su temi critici come le discriminazioni e la violenza contro le donne., tuttora piaghe sociali e purtroppo di estrema attualità.

Gli organizzatori ringraziano le autorità dell’Amministrazione comunale intervenute, la Vicesindaca Azzurra Bonaccorsi e gli Assessori Matteo Squicciarini ed Elena Maggiorelli. Molto apprezzati anche i saluti portati da Don Federico, Parroco della Chiesa del Sacro Cuore Gesù di Ponte a Egola. Il messaggio che infine gli organizzatori vogliono mandare è quello di tenere sempre accesi i riflettori sui diritti delle donne in modo che ogni giorno dell’anno sia un 8 Marzo.

Notizie correlate