Montopoli in piazza per la pace: il Comune aderisce a 'Una piazza per l'Europa. tante città, unica voce'

Sabato 15 marzo sarà una data importante per il Comune di Montopoli. Mentre a Montopoli si terrà il primo festival dedicato alla pace e alla gestione dei conflitti internazionali il Comune sarà presente con l’assessore con delega alla pace, Andrea Marino, alla manifestazione 'Una piazza per l’Europa. Tante città, un’unica voce' che si terrà a Roma, in Piazza del Popolo, per sottolineare l’importanza di un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi princìpi fondativi. La sindaca Linda Vanni ha aderito formalmente alla manifestazione tramite l’appello di Ali che ha raccolto la voce dei sindaci e le sindache di tutta Italia.

Inoltre, durante l’ultima giunta comunale, che si è svolta ieri mercoledì 12 marzo, è stata deliberata l’adesione del Comune alla campagna 'Disarm Europe', promossa dalla Fondazione PerugiaAssisi per la Cultura di Pace assieme al Centro Diritti Umani 'Antonio Papisca' dell'Università degli Studi di Padova.

Una decisione che arriva dopo l’adesione, avvenuta negli scorsi mesi, al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani a partire proprio dall'anno 2025.

«La pace è un tema che ci riguarda tutti e tutte – ha dichiarato la sindaca Linda Vanni –. Siamo chiamati a fare delle scelte, a prendere posizione e noi abbiamo deciso di farlo partecipando attivamente alla grande manifestazione di sabato e organizzando sul nostro territorio un festival dedicato proprio alla pace. Sappiamo di non poter cambiare le sorti dell’umanità da Montopoli ma possiamo partecipare, esprimerci e alimentare la riflessione su temi complessi come quello della politica internazionale».

Fonte: Comune di Montopoli Val d'Arno - Ufficio Stampa

