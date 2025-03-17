Bilancio, musei, Palestina: se ne parla in Consiglio a Montopoli

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A Montopoli il prossimo Consiglio Comunale si terrà giovedì 20 marzo alle 18.30, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, per la discussione dei punti riportati all'ordine del giorno:

1 COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2024

3 RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 22 GENNAIO 2025 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000.”

4 RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 12 FEBBRAIO 2025 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000.”

5 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 2024-2029 – SOSTITUZIONE MEMBRO SUPPLENTE

6 CONFERIMENTO DELLA BENEMERENZA CIVICA A GIUSEPPINA SGANDURRA. APPROVAZIONE

7 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. ADEGUAMENTO IMPORTI DEL FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

8 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000

9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000

10 REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE

11 CONVENZIONE DELLA RETE MUSEALE DEL VALDARNO DI SOTTO – ANNI 2025-2029 - APPROVAZIONE

12 ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO INSIEME PER MONTOPOLI AD OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA"


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