Bilancio, musei, Palestina: se ne parla in Consiglio a Montopoli

A Montopoli il prossimo Consiglio Comunale si terrà giovedì 20 marzo alle 18.30, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, per la discussione dei punti riportati all'ordine del giorno:
1 COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2024
3 RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 22 GENNAIO 2025 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000.”
4 RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 12 FEBBRAIO 2025 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000.”
5 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 2024-2029 – SOSTITUZIONE MEMBRO SUPPLENTE
6 CONFERIMENTO DELLA BENEMERENZA CIVICA A GIUSEPPINA SGANDURRA. APPROVAZIONE
7 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. ADEGUAMENTO IMPORTI DEL FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
8 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000
9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000
10 REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE
11 CONVENZIONE DELLA RETE MUSEALE DEL VALDARNO DI SOTTO – ANNI 2025-2029 - APPROVAZIONE
12 ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO INSIEME PER MONTOPOLI AD OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA"
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