"Idee in Circolo", ultimi posti al Circolo di Cavallano

Il Circolo di Cavallano di Casole d'Elsa, da anni punto di riferimento per la comunità locale, si prepara ad accogliere i partecipanti agli ultimi corsi di Idee in Circolo, un progetto pensato per rendere questo spazio un luogo sempre più vivo, dinamico e aperto alla partecipazione di giovani e adulti.

L'iniziativa ha un obiettivo chiaro: favorire l'apprendimento, la socializzazione e lo scambio di idee, creando occasioni di crescita personale e collettiva. I corsi in programma, infatti, offrono a tutti – dai più giovani ai meno giovani – l'opportunità di avvicinarsi a nuovi temi, apprendere competenze, ma soprattutto di incontrarsi e confrontarsi. In un mondo che a volte può sembrare troppo frenetico e distaccato, progetti come Idee in Circolo rappresentano un'ancora di socialità e un'opportunità di arricchimento.

Gli ultimi posti disponibili riguardano una serie di corsi che spaziano dalla scienza alla creatività: c'è spazio per chi desidera esplorare i misteri dell'universo, per chi ama la scrittura, per chi è curioso di approcciarsi al teatro e per chi vuole scoprire la fotografia in modo nuovo e coinvolgente.

Con la Mente tra Pianeti e Stelle è un ciclo di incontri a cura dell'Unione Astrofili Senesi che invita a guardare al cielo con occhi nuovi, esplorando il nostro sistema solare e oltre. Un’occasione unica per chi ha sempre sognato di comprendere meglio le meraviglie cosmiche, ma anche per chi vuole semplicemente provare a guardare le stelle con uno spirito più curioso e scientifico.

Fare Storie, tenuto dalla psicologa dott.ssa Alice Angioletti, è un laboratorio di scrittura creativa che propone un viaggio nell'espressione di sé attraverso parole, emozioni e storie. Non si tratta solo di imparare a scrivere, ma di riscoprire la bellezza del raccontarsi, di esplorare la propria storia personale e quella degli altri, in un ambiente accogliente e stimolante.

Chi invece è attratto dal palcoscenico, può partecipare a Esplorazioni Teatrali, un laboratorio teatrale condotto da Endrit Hyseni di Teatro Al Verso. Qui, attraverso il gioco e l’improvvisazione, i partecipanti avranno la possibilità di esprimere la propria autenticità, scoprire nuove modalità comunicative e imparare a gestire il corpo e la voce in modo creativo e consapevole.

Infine, per gli amanti della fotografia, Esprimi la Creatività con la Fotografia propone un approccio pratico e informale, guidato dal fotografo professionista Ronnie Sbaragli, che aiuterà i partecipanti a sviluppare il proprio stile fotografico e a capire le tecniche fondamentali dietro ogni scatto.

Tutti questi corsi, pensati per coinvolgere persone di tutte le età e background, non sono solo occasioni di apprendimento, ma veri e propri momenti di incontro. In un’epoca dove la distanza tra le persone sembra crescere, iniziative di questo tipo sono una risorsa fondamentale per riavvicinarsi, riscoprire il valore delle relazioni e dare nuova energia alla vita di comunità.

Fonte: Ufficio stampa