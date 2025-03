L'oreficeria Cenzatti compie 35 anni di attività, Confartigianato: "Trasmettere i saperi ai giovani"

Disegnare su carta il gioiello, scegliere la pietra perfetta e assemblare i pezzi: un lavoro solitario che richiede pazienza, dedizione e un’attenzione meticolosa al dettaglio. Un mestiere che da 35 anni Vania Cenzatti porta avanti con passione, dando vita a creazioni orafe uniche.

La passione per la manualità ha accompagnato Vania Cenzatti sin dall’infanzia, un talento radicato nel DNA familiare e ereditato dal bisnonno, proprietario di un’oreficeria. Fin da piccola amava creare con le mani: "Mi è sempre piaciuto realizzare oggetti artigianali. Da bambina allestivo bancarelle sulla spiaggia per esporre le mie prime creazioni. Con studio, corsi di formazione e tanta dedizione, quella passione è diventata il mio mestiere", racconta Vania. Nel 1991 ha aperto la sua prima bottega orafa a Pontedera, in via del Campanile. Dieci anni dopo, nel 2001, ha trasferito il laboratorio e il negozio nell’attuale sede di via Castelli, dove continua a creare gioielli con maestria e passione.

Nel 2022, con il supporto di Confartigianato, la Camera di Commercio di Pisa ha conferito a Vania Cenzatti il prestigioso titolo di Maestro Artigiano, un riconoscimento che certifica la sua eccellenza nel settore e la sua predisposizione all’insegnamento del mestiere. "In questi anni ho avuto cinque apprendiste, alle quali ho cercato di trasmettere le mie competenze. Sono molto legata a loro e avrei sperato che potessero continuare la mia attività, ma ognuna ha scelto una propria strada, aprendo la propria bottega. Le capisco: anche io a suo tempo feci lo stesso", spiega l'artigiana Vania Cenzatti.

Il settore dell’oreficeria, come molti altri mestieri artigiani, si trova di fronte alla sfida del ricambio generazionale e del trasferimento di conoscenze. "Tanti saperi artigiani rischiano di andare dispersi perché la scuola e la disciplina del lavoro non favoriscono più il passaggio di questi saperi alle nuove generazioni. Dobbiamo interrogarci su quali possano essere gli strumenti più adeguati ad agevolare la trasmissione di conoscenze", aggiungono Michele Mezzanotte, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Pisa, e Massimo Camillieri Referente Imprese Confartigianato Pisa.

Fonte: Confartigianato Imprese Pisa

