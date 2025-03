Roberto Marchi, ex sindaco di Vernio e consigliere provinciale di Prato, è morto a 69 anni. Ricordato per il suo forte impegno politico e sociale, Marchi è stato descritto dalla sindaca Maria Lucarini come un amministratore appassionato e determinato. Anche la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, ha espresso cordoglio, sottolineando la sua generosità e dedizione alla comunità.

