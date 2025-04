Tre alluvioni in 5 anni, incontro pubblico a Marcignana sulla gestione del territorio

Mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 21:15, presso il Circolo ARCI di Marcignana (Empoli), si terrà un incontro pubblico dal titolo “3 alluvioni in 5 anni”, per discutere delle conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio tra il 2019 e il 2025, e delle politiche urbanistiche che stanno aumentando la vulnerabilità del suolo e dei cittadini.

A partire da dati tecnici, relazioni regionali e documenti ufficiali, verranno analizzate le scelte pianificatorie più critiche, i costi (anche nascosti) dei danni e della cementificazione e le alternative possibili per una gestione più sostenibile e sicura del territorio.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.

Sono stati formalmente invitati anche tutti i Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali dei Comuni di Empoli, Vinci, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, e Cerreto Guidi, per un confronto aperto, costruttivo e trasparente.

Tre alluvioni non sono casualità, ma il segno innegabile del cambiamento climatico e di scelte sbagliate.

È ora di cambiare rotta: più manutenzione, più tutela, meno cemento.

Organizzazione a cura di: Trasparenza per Empoli, Per un altro raddoppio Empoli Granaiolo, Assemblea permanente no Keu, Salviamo la collina dal cemento, Spicchio meno cemento più verde, Le Mamme di News a tutto gas, Stop5gEmpoliValdelsa, Comitato Stadio si ma non così, Marcignana non si piega, Comitato Viale IV Novembre.