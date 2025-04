La Canottieri Limite brilla al Meeting Interregionale di Gavirate

Si è chiuso ieri il primo Meeting Interregionale del Nord a Gavirate, la prima competizione regolamentare dell’anno per gli atleti del canottaggio durante il quale si sono tenute anche le qualificazioni per la partecipazione ai Campionati Europei Under 19. Quest’anno sarà Cesare Borlenghi che per la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni - Tinghi Motors vestirà in azzurro in Polonia a fine maggio, dopo aver strappato il pass di qualificazione con il compagno Roberto Strazzulla della Canottieri Sampierdarena.

Presenti al Meeting Interregionale insieme a Borlenghi anche altri 5 equipaggi Limitesi. Sul 2- under 19 femminile Emma Luchetti e Rebecca Lensi che, nonostante siano ancora giovanissime under 17, hanno tentato la qualifica per i Campionati Europei; la loro impresa purtroppo non ha avuto successo ma i loro tempi fanno ben sperare per il futuro. Grande risultato è invece arrivato dal 2- under 17 maschile di Mattia Carboncini e Matteo L'Ala che ha conquistato un bellissimo argento.

I restanti equipaggi, l’8+ under 17 maschile (Mattia Carboncini, Matteo L'Ala, Stefano Della Rossa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani, Alessandro La Rosa, Fabrizio Rossi, Tim. Francesco Urso) il 4- under 17 femminile (Emma Luchetti, Rebecca Lensi, Alessia e Irene Coresti)

e il 4+ under 17 maschile (Tristan Loparco, Stefano Della Rossa, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani, Tim. Francesco Urso) pur essendo tutti in finale e con ottime prospettive di medaglia, non hanno potuto careggiare a causa dei forti venti che hanno costretto il comitato organizzatore ad annullare le gare per motivi di sicurezza.

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio Stampa

