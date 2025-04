'Etica Clinica e Malattia di Parkinson', evento all'ospedale di Empoli

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, istituita nel 1997 dall’European Parkinson's Disease Association (EPDA), la ASL Toscana Centro promuove l’incontro pubblico “Etica Clinica e Malattia di Parkinson”, rivolto a pazienti, caregiver e operatori sanitari.

L’evento si terrà venerdì 11 aprile, dalle 14:30 alle 17:30, presso la Sala Galleria dell’Ospedale di Empoli (Viale Boccaccio 16/20 – piano terra). Una data simbolica scelta in onore del compleanno del medico inglese James Parkinson, che nel 1817 descrisse per la prima volta la malattia nello studio “An Essay on the Shaking Palsy”.

Dopo l'Alzheimer, la malattia di Parkinson è la patologia neurodegenerativa più diffusa. Rigidità muscolare, tremori a riposo, lentezza nei movimenti, instabilità posturale e alterazioni del linguaggio sono solo alcuni dei sintomi che compromettono progressivamente la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

La giornata vedrà la partecipazione di neurologi esperti provenienti dagli ospedali di Empoli e Prato, insieme ai colleghi delle Cure Simultanee e dell’Etica Clinica della ASL Toscana Centro. Obiettivo dell'incontro è promuovere un confronto aperto sulla gestione multidisciplinare della malattia di Parkinson, con un focus su etica, relazione medico-paziente, cure palliative e scelte consapevoli.

Il programma dell’evento:

14:30 – Apertura e presentazione – Dr. Leonello Guidi (Empoli)

14:45 – Dati epidemiologici della malattia di Parkinson in Italia e nel mondo – Dr.ssa Sara Giannoni (Empoli)

15:00 – Rapporto medico-paziente – Dr.ssa Stefania Brotini (Empoli)

15:15 – Le cure simultanee nella gestione della cronicità – Dr.ssa Patrizia Piersanti (Prato)

15:30 – Le novità della Legge 219/17 per una scelta consapevole – Dr.ssa Mara Fadanelli

15:45 – Pianificazione condivisa delle cure – Dr. Piero Morino

16:00 – L’approccio palliativo alle cure – Dr. Filippo Canzani

16:15 – Spazio per domande e discussione

L’incontro è gratuito e aperto a tutti, con particolare attenzione ai pazienti parkinsoniani e ai loro caregiver, figure centrali nella gestione quotidiana della malattia.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa