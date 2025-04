Lucchese in difficoltà, la trasferta aretina la paga l'ex presidente dell'Arezzo

La Lucchese è in difficoltà finanziaria, va in trasferta ad Arezzo e la trasferta viene pagata dall'ex presidente dell'Arezzo. L'imprenditore orafo Massimo Anselmi si accollerà parte delle spese che la Lucchese dovrà sostenere per la partita a Pasquetta ad Arezzo, valida per il girone B della Serie C.

I giocatori della Lucchese, dopo una serie di passaggi di proprietà delle quote societarie, lamentano pagamenti arretrati non saldati da mesi e hanno minacciato di ritirarsi dal campionato salvo poi garantire le ultime partite per salvaguardare la regolarità del torneo.

Massimo Anselmi, memore delle stesse difficoltà vissute dall'Arezzo qualche anno fa e amico dell'attuale vice allenatore rossonero ed ex aretino Emiliano Testini, si occuperà della logistica necessaria, che comprende viaggio e alloggio pre-partita. Anselmi è ex presidente dell'Arezzo e attuale presidente della squadra femminile, che ha avuto Testini come mister.

Notizie correlate