Allerta meteo codice giallo nell'Empolese Valdelsa

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha diramato una prolungata allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida fino al pomeriggio di venerdì 18 aprile 2025.

L’avviso riguarda i comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci, dove si raccomanda prudenza in caso di spostamenti o attività all’aperto, specie nelle aree più esposte.

Secondo le previsioni, dal pomeriggio di oggi e fino alla mattina di venerdì sono attese piogge e rovesci sparsi a carattere intermittente. Le precipitazioni tenderanno a cessare nel pomeriggio di domani.

🔍 Per sapere come comportarsi in caso di allerta meteo, è possibile consultare le indicazioni presenti a questo link: https://bit.ly/2LEojzC

Notizie correlate