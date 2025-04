Incidente mortale in cava, le categorie del lapideo in sciopero

"Le categorie del lapideo hanno proclamato sciopero, oggi i lavoratori di tutti i bacini si sono fermati. Questa è l'umanità del mondo del lavoro". Lo afferma Nicola Del Vecchio, segretario generale Cgil Massa Carrara, dopo l'incidente mortale di Paolo Lambruschi, 59 anni, avvenuto in una cava di marmo.

"Una strage senza fine, l'ennesimo incidente sul lavoro avvenuto per giunta nella Giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro. Il lavoro al monte e' un lavoro pericoloso e usurante che va salvaguardato e riconosciuto come tale. Voglio esprime la mia solidarietà e quella di tutta la Camera del Lavoro di Massa Carrara alla famiglia e a colleghi della vittima. Questa strage va assolutamente fermata, non possiamo accettare che si continui a morire sul lavoro perché la vita delle persone vale più di ogni cosa", così Del Vecchio.

