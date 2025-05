Stazione Montelupo, Crocetti (FI): "Inagibile da mesi"

Ed eccoci qua nuovamente a parlare della stazione di Montelupo-Capraia, che da circa tre mesi è parzialmente inagibile. La sala d'aspetto, come dimostrano le foto non è fruibile dai viaggiatori così come il monitor informativo al suo interno. Le macchine emettitrici di biglietti, sia quella per il pagamento in contanti, sia quella abilitata al pagamento delle carte sono state misteriosamente tolte e non riposizionate altrove, arrecando un grave danno ai viaggiatori che si trovano costretti, non essendoci altri punti di vendita dove comprare il biglietto o a farlo a bordo con una inevitabile maggiorazione o a farlo on-line. Inoltre, non essendo la stazione adeguatamente protetta da telecamere, come da noi ampiamente auspicato e suggerito a rete ferroviaria italiana e ai sindaci competenti, sono stati numerosi in questi mesi gli episodi di grafitaggio e di vandalizzazione della stazione stessa. Inoltre, oltre al danno la beffa, delle ditte che dovevano completare i lavori entro un mese, come da foto allegata, nessuna traccia e chi ci rimette come sempre sono i pendolari e i turisti, che non possono avere un servizio adeguato! Ci si vuole capacitare che le stazioni, sono il biglietto da visita delle rispettive comunità e che una stazione decorosa e fruibile da tutti può attrarre più di una stazione malridotta? A questo punto ci chiediamo se le rispettive amministrazioni comunali e rete ferroviari italiana abbiano vigilato sull'esecuzione dei lavori da parte delle ditte esterne e sappiano dello stato penoso in cui versa la stazione? Ci domandiamo se sia ancora intenzione da parte dei comuni di Montelupo e di Capraia e limite avere una stazione? Noi come gruppo di Forza Italia rilanciamo la solita provocazione se per manifesta incapacità non si è in grado di avere una stazione degna di questo nome, tanto vale chiuderla, perché per noi è inutile riparare in continuazione una stazione che puntualmente qualche settimana dopo, in assenza di telecamere viene nuovamente vandalizzata, anche perché i costi delle riparazioni chi le paga? Come sempre gi utenti finali, fruitori del biglietto e dell'abbonamento. Continueremo questa ed altre battaglie assieme al capogruppo di SiAmo Capraia e Limite Emanuel Dimauro, coalizione di cui facciamo parte, per l'interesse esclusivo del buon governo e dei cittadini.

Diego Crocetti, Forza Italia Capraia e Limite

