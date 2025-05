"Un giro nel giro", a Buonconvento di pedala con Fondriest e Muccioli

Domenica 18 maggio, partirà da Gubbio per arrivare a Siena, la nona tappa del Giro d’Italia 108. Anche quest’anno, per il 23° anno consecutivo, Banca Mediolanum è sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, riconfermando il suo legame con la Maglia Azzurra e con una delle manifestazioni sportive più amate dagli italiani.

Confermata anche per il 2025 una nuova edizione di “Un giro nel Giro”, l'iniziativa di pedalate amatoriali dedicata a clienti e appassionati di ciclismo, organizzata da Banca Mediolanum lungo le tappe del Giro d’Italia. Un'occasione unica per vivere in prima persona l'atmosfera del Giro, anticipando la corsa e pedalando a fianco dei grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo italiano.

L’appuntamento è domenica 18 maggio a Buonconvento (Siena), presso lo stand Mediolanum in piazza Garibaldi, alle ore 10:35. La partenza della pedalata è fissata per le ore 11:20, con arrivo previsto a Siena, sulla linea dove poco più tardi sprinteranno i professionisti, al termine di un percorso collinare lungo 54 km. L’iniziativa è stata organizzata da Ciro della Valle, Regional Manager Emilia, Romagna e Toscana di Banca Mediolanum. Nel 1985, durante il Giro d’Italia Dilettanti, un giovane Maurizio Fondriest tagliava per primo il traguardo nella tappa Gubbio - Gabicce Mare. Una vittoria significativa, che segnò l’inizio di una carriera luminosa e che ancora oggi vive nella memoria del campione trentino come una delle tappe più formative del suo percorso.

“Quella giornata fu un punto di svolta – racconta Fondriest –. Le strade umbre e marchigiane hanno sempre esercitato su di me un fascino particolare: paesaggi che ti avvolgono, salite tecniche, discese che richiedono attenzione e coraggio. In quei chilometri ho imparato molto, non solo come corridore, ma come atleta”.

La tappa Gubbio - Siena del Giro d’Italia 2025 rievoca quella prima grande emozione: un viaggio tra borghi antichi e colline armoniose, lungo un tracciato che continua a formare generazioni di ciclisti e a raccontare storie di determinazione, talento e bellezza. Sarà una tappa chiave con i suoi 29 km sterrati, terreno con cui Fondriest sta prendendo confidenza tanto che a fine stagione parteciperà a un evento gravel in Sudafrica.

Da queste emozioni nasce “Storie su due ruote: parola di campione”, il nuovo spazio curato da Banca Mediolanum. In ogni tappa, uno dei nostri testimonial condividerà un ricordo, un aneddoto, un legame personale con i luoghi attraversati dal Giro. Un racconto corale fatto di strade, fatica e bellezza, dove ogni pedalata parla di passione, memoria e orgoglio.

Nel 2025 Fondazione Mediolanum rinnova il suo impegno a favore dell’infanzia sostenendo “Fragili, ma potenti”, la nuova raccolta fondi dell’anno. Il progetto nasce per garantire a 1.064 bambini con condizioni neurologiche complesse e alle loro famiglie un percorso personalizzato di riabilitazione e sostegno, in collaborazione con tre realtà d’eccellenza: Fondazione Don Gnocchi, Fondazione Fight The Stroke e Fondazione TOG.

“Fragili, ma potenti” si rivolge a minori che convivono con difficoltà cognitive, motorie e comunicative, causate da lesioni genetiche, congenite o da traumi perinatali. La campagna offrirà loro accesso a trattamenti riabilitativi innovativi, integrati a tecniche tradizionali, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le loro potenzialità inespresse. Il progetto prevede inoltre un percorso di supporto psicologico dedicato ai genitori, per accompagnarli nel delicato compito di crescere e sostenere un figlio con disabilità complessa. Anche quest’anno Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti, moltiplicando l’impatto di ogni donazione.

Il Giro d’Italia sarà un’occasione speciale per sensibilizzare il pubblico lungo tutto il territorio nazionale, portando il messaggio del progetto direttamente tra le persone e promuovendo una cultura della cura e dell’inclusione.

