Pallanuoto Siena: al via le prove gratuite per bambine e bambini

La pallanuoto è uno sport completo, coinvolgente e ricco di valori, ma prima di tutto è un gioco. A Siena lo sappiamo bene, e per questo UISP Comitato Uisp di Siena apre le porte ai più piccoli con un’iniziativa pensata per far scoprire loro il piacere di stare in acqua, giocare insieme e imparare attraverso lo sport.

Tutti i bambini e le bambine nati negli anni 2014, 2015 e 2016 e potranno partecipare alle prove gratuite di pallanuoto, organizzate ogni martedì di maggio e giugno presso la Piscina Acquacalda.

Gli orari previsti sono dalle 18:30 alle 19:10 per il mese di maggio, mentre a giugno si anticipa dalle 17:45 alle 18:30.

Si tratta di un’occasione preziosa per muovere i primi passi – o meglio, le prime bracciate – in uno sport che unisce nuoto, gioco di squadra e tanto divertimento. La pallanuoto, infatti, non è solo un’attività fisica molto completa, capace di sviluppare forza, resistenza e coordinazione: è anche un percorso educativo che aiuta i più piccoli a crescere nel rispetto degli altri, a collaborare per un obiettivo comune e a sentirsi parte di un gruppo. Nello sport, come nella vita, si vince e si perde insieme: e l’acqua diventa così lo spazio ideale per impararlo divertendosi.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online disponibile a questo link: https://forms.gle/XZTVgF2ZFyMJhw8TA.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3405195707 per domande relative alla pallanuoto, oppure lo 057752667 per dettagli sull’impianto.

La pallanuoto è un gioco, e a Siena c’è un posto dove ogni bambino può scoprirlo: la Piscina Acquacalda. Grazie al lavoro di UISP, da sempre attenta alla promozione sociale e sportiva, si realizza il connubio ideale tra divertimento, crescita e valori educativi. Vi aspettiamo in vasca!

Fonte: Pallanuoto Siena

