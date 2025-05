Occhio ai giovani, successo del primo screening a studenti fiorentini per i problemi urogenitali

28 studenti degli istituti superiori fiorentini hanno partecipato a un primo screening volontario, promosso dall'Associazione Coast to Coast, costituita da professionisti sociosanitari di Toscana e Basilicata. Giovani dai 16 ai 19 anni sono stati visitati venerdì pomeriggio 16 maggio per verificare l'eventuale presenza di problemi urogenitali.

'Occhio ai giovani' è il nome del progetto di Coast to Coast che "abbiamo sposato volentieri - spiega il Colonnello Arcangelo Moro, Comandante del Farmaceutico - Una volta la leva consentiva una verifica sanitaria e igienica utilissima per la salute dei ragazzi che vengono dai percorsi familiari, regionali e dai contesto più diversi. Era anche un campione statistico molto elevato, che permetteva alla sanità pubblica di prevenire malattie, non solo dell'apparato urogenitale, ma anche dermatologiche, e di educare alla cura dell'igiene intima, per non parlare degli aspetti di medicina generale".

I maschi, al contrario delle ragazze, che risultano più sensibili in ordine alla visite ginecologiche preventive, effettuate volontariamente, sono più a rischio, anche perché sembra mancare un'attenzione a riguardo sia da parte dei familiari che della società; al punto che alcuni parlano proprio di "una discriminazione di genere" nei confronti degli adolescenti maschi.

Prima di effettuare questo screening volontario, è stata condotta una campagna di informazione all'interno delle sei scuole più vicine territorialmente al Farmaceutico di via Giuliani, Liceo e Istituto Da Vinci, che con la Prof.ssa Anna Cirigliano ha molto sensibilizzato sull'iniziativa, il Calamandrei e l'Agnoletti di Sesto, il Russel Newton e l'Istituto Agrario, in modo da affrontare "lo scetticismo nell'approcciarsi a una visita di questo tipo - continua Moro - Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico accompagna la salute pubblica e 'Occhio ai giovani' è in linea con le sue finalità".

Responsabile del progetto è il Dott. Francesco Lunghi, già Primario Urologo e specialista in urologia e in chirurgia d'urgenza, con la Dott.ssa Salvatrice Lo Bosco, Vice Presidente di Coast to Coast, e Camillo Borzacchiello, infermiere militare e primo Luogotenente dell’Aeronautica Militare in servizio allo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, hanno curato le modalità di conduzione delle visite e realizzato un vademecum che è stato consegnato ai giovani che hanno effettuato lo screening gratuito. Il tutto sotto gli auspici della Città Metropolitana di Firenze, con la collaborazione dei docenti degli Istituti citati, dell' Ufficio scolastico provinciale, dell'Ordine dei Medici di Firenze e degli Ospedali dell'area metropolitana: Careggi, Annunziata. Torregalli e Empoli.

"Quello che abbiamo fatto - sottolinea Lunghi - è solo un primo importantissimo test gratuito che sarà replicato per allargare il più possibile la partecipazione degli studenti".

Nel 40 per cento dei giovani che si sono presentati, sono stati riscontrati problemi per i quali sono stati dati suggerimenti precisi, riportati in una scheda da consegnare al Medico Curante, sia per effettuare ulteriori indagini che per eventuali interventi necessari. "Ritengo che questo tipo di prevenzione debba essere estesa a livello nazionale - commenta Salvatrice Lo Bosco - La prevenzione fa risparmiare. Ci rapporteremo con il Comune e con la Città Metropolitana di Firenze per potenziare questo progetto che è di educazione sanitaria, nel quale stiamo cercando di coinvolgere altri professionisti. Il prossimo passo sarà coinvolgere la medicina del territorio e l'Ordine dei Medici".

Un altro aspetto viene messo in luce dal Comandante Moro: "Ci sono anche molti anziani nel nostro territorio che non possono permettersi visite specialistiche. Anche questa è una priorità da assolvere e sono sicuro che molti specialisti si metterebbero gratuitamente a disposizione per aiutare".

Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare evidenzia la ricaduta positiva e pubblica della sua attività.

Intanto sono stati riattivati un laboratorio di analisi e l'autoemoteca, una shelter mobile che può essere impiegata, anche con l'installazione di strumenti diagnostici, per interventi urgenti e in qualsiasi tipo di manifestazione sia essa utile.

Un ringraziamento dai promotori di 'Occhio ai giovani' al Comitato scientifico di 'Coast to Coast', al Presidente Prof. Carlo Di Mario e al Presidente onorario Pino Caprarella, e alla General Electric che ha messo a disposizione un suo ecografo ad alta definizione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze