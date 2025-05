A Capraia e Limite torna l'appuntamento con 'Castello diVino'

Domenica 25 maggio torna ad animarsi il borgo medievale di Capraia Fiorentina con l’iniziativa “Castello diVino”, giunta alla quarta edizione, organizzata dalla ProLoco di Capraia e Limite, in collaborazione e con il patrocinio del Comune, insieme al comitato “Capraia in Festa”, l’associazione sportiva “Capraia F.C.”, la partecipazione di aziende vitivinicole e il coinvolgimento di associazioni del territorio.

Il 25 maggio, dalle ore 17, sarà possibile immergersi nella suggestiva atmosfera del Castello di Capraia Fiorentina, che conserva ancora una parte di mura risalenti all'anno 1000 circa, con un programma ricco e variegato che mira a valorizzare il borgo medievale e l'intero territorio.

Ad accogliere i visitatori, in piazza Pucci, uno spazio dedicato alle aziende vitivinicole con banchi d’assaggio dove sarà possibile degustare e conoscere le caratteristiche dei vini del territorio e apprezzarne la qualità con calici appositamente realizzati per l’occasione.

Ci sarà un punto ristoro, in piazza Guelfa, a cura del comitato "Capraia in Festa" con specialità della tradizione tipica e alle 20 cena in terrazza; piazza Centova diventerà il luogo per un aperitivo, curato dal “Capraia F.C.”, per una frizzante atmosfera e vivere il borgo in un clima di festa.

Musica e arte saranno protagoniste anche in Piazza Pucci, con il duo musicale “Bianchi Pucci Archtop Duo”, che regalerà un accompagnamento elegante e coinvolgente alla serata. Inoltre sarà possibile ammirare l’esposizione delle opere dello scultore Piero Bertelli, fondatore del Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci, un’occasione per celebrare l’arte e la creatività.

Degustazioni guidate dei vini del territorio si terranno alle 18 e alle 19, offrendo ai partecipanti un viaggio nella cultura enologica della zona e le iscrizioni saranno disponibili sul posto. Alle 21 invece spazio alla dolcezza con la presentazione del "Bronchè", dolce tipico di Limite sull'Arno.

“All'interno del borgo storico proseguiamo nel percorso di valorizzazione del Castello medievale a fini turistici e culturali, nel solco dei progetti ai quali, come Amministrazione Comunale, stiamo lavorando. Castello diVino può essere un'occasione che permette di compiere un salto di qualità, legandosi all’enogastronomia, e ci auguriamo la presenza di numerosi visitatori”, così il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti.

“Siamo felici di proporre nel 2025 un'edizione di Castello diVino rinnovata ed in crescita, con la partecipazione di numerose aziende vitivinicole del territorio con assaggi e degustazioni e la fattiva collaborazione delle Associazioni, tutto abbinato ad un contesto in cui non mancheranno la musica e l'arte”, hanno detto Edoardo Antonini assessore alla Cultura e al Turismo e Rosanna Gallerini assessore all’Agricoltura del Comune di Capraia e Limite.

“Come presidente della ProLoco ritengo che "Castello diVino", che dal 2022 viene proposto nel Castello medievale di Capraia Fiorentina, sia un evento di grande rilevanza per la valorizzazione del nostro territorio, del borgo in se stesso anche con lo scopo di promuovere un turismo sempre più capillare”, così Simona Manetti presidente ProLoco Capraia e Limite.

Le aziende vitivinicole partecipanti: Impresa Agricola Colle Paradiso, Tenuta Cantagallo, Podere La Botta, Villa Bibbiani, Fattoria Bonsalto, Fattoria di Petrognano, Tenuta San Vito, le aziende del Distretto biologico del Montalbano con Fattoria Castellina, Podere Fornace Prima, Azienda Agricola Poggiosecco, Fattoria delle Ginestre e le aziende dell’Associazione Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano.

Gli organizzatori ringraziano i dipendenti comunali, la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno, la Vab sezione Limite, la Parrocchia di Santo Stefano di Capraia Fiorentina, il Gruppo Fotografico Limite, il punto vendita Conad di Capraia e Limite e la B.B.C. Pelletterie Srl per il sostegno e la fattiva collaborazione.

Fonte: Ufficio stampa