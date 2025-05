Empoli si prepara alla 10K Run: attesi centinaia di podisti allo Stadio Castellani

Quarta edizione, il prossimo 1 giugno, per la 10K Run Empolese, diventata la classica per eccellenza della cittadina fiorentina che, pur avendo sempre avuto una solida tradizione podistica, si è fortemente legata a questa manifestazione ancora giovane, ma già molto amata. La gara quest’anno è intitolata alla memoria di Ivo Heffler e abbina ai 10 km agonistico completamente pianeggianti e ideali per ottenere un ottimo riscontro cronometrico, anche la prova non competitiva sui 5 km.

Nel corso degli ultimi anni l’affluenza alla manifestazione è stata sempre molto cospicua e la speranza è che sia così anche quest’anno. I primati della corsa, affilata all’Uisp e patrocinata dal Comune di Empoli, sono di Stefano Massimi, vincitore della prima edizione nel 2022 in 32’21” e di Hodan Mohamud Mohamed che lo scorso anno ha corso in 35’39”.

Ritrovo come sempre allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, che ospiterà partenza, arrivo e tutti i servizi. Lo start è fissato per le ore 9:00. Iscrizioni al costo di 10 euro con un ricco pacco di prodotti locali che andrà ai primi 350 iscritti. Per la prova ludico motoria il prezzo, senza pacco gara, è di 3 euro. A fine gara premiazioni riservate ai primi 10 categoria Assoluti e Veterani, primi 5 Argento e primi 3 Oro oltre alle prime 5 società. Empoli attende gli specialisti della corsa su strada, per un’altra domenica da ricordare.

Per informazioni: Podistica Empolese, info@podisticaempolese.it

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate