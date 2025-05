Inaugurati due mosaici artistici realizzati dagli ospiti del Centro Educazione Motoria 'San Rocco'

Si è tenuta lunedì 19 maggio, presso il Centro Diurno del Centro Educazione Motoria "San Rocco" di Empoli, la cerimonia di inaugurazione di due mosaici realizzati nel laboratorio di ceramica dai partecipanti della Struttura. Questo evento segna la conclusione di un importante progetto artistico, che evidenzia l’impegno del Centro nel promuovere attività creative e formative per le persone con disabilità.

I mosaici, frutto di mesi di lavoro, riproducono in modo dettagliato la statua di San Rocco, patrono del centro, e alcuni dei più significativi monumenti della città di Empoli, tra cui la facciata della Collegiata e la Fontana dei Leoni. L’opera rappresenta non solo un’espressione artistica, ma anche un potente strumento d’inclusione sociale, capace di valorizzare la creatività come mezzo di espressione personale e comunitaria, nonché un contributo fattivo al cambiamento culturale nella percezione delle persone con disabilità, favorendo il loro pieno inserimento nella comunità.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti istituzionali locali, i familiari dei partecipanti e altre persone provenienti da strutture simili, a testimonianza del ruolo fondamentale che il Centro Educazione Motoria "San Rocco" ricopre nel territorio come luogo di crescita, socialità e inclusione.

Per il Comune di Empoli hanno partecipato il vicesindaco insieme alle assessore comunali allo sport e all’istruzione. Per la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, il direttore Franco Doni. Per la Asl, Loredana Moraro del Dipartimento dei Servizi Sociali, Silvia Giorli, responsabile servizi persone con disabilità, Silvia Maccari, Direttore del Centro San Rocco, Roberta Salvadori, responsabile UVM per la zona Empolese Valdarno Valdelsa. La giornata ha visto anche il coinvolgimento diretto dei protagonisti del progetto, le persone con disabilità, che hanno raccontato il proprio percorso creativo e il valore che questo lavoro ha avuto nel loro processo di autonomia e autostima.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

