Empoli sul podio nazionale: l'under 14 dei Flying Donkeys è vicecampione d’Italia

La squadra che non ti aspetti, dopo una “regular season” con risultati alterni. Dopo la bella prestazione nel ripescaggio per entrare nelle prime 6, con le vittorie su Civitavecchia e Real Torino (all’overtime), la squadra Biancoblu ha dovuto subito affrontare un ostacolo difficile all’esordio di Legnaro in Final Six: gli Asiago Vipers.

Con una partita combattutissima, i Vipers hanno prevalso all’overtime, con qualche recriminazione da parte dei Flying Donkeys, anche se già giocarsela alla pari con una delle squadre più blasonate d’Italia è stata un’ottima prestazione.

La partita su Youtube: https://www.youtube.com/live/snAqo88lHN8?si=kTcY-6Dl0NRXJCLl

Il giorno dopo, per i Biancoblu la partita fondamentale: dentro o fuori contro Novi Ligure, qualificata direttamente dalla zona 1.

Empoli-Novi Ligure under 14 su Youtube: https://www.youtube.com/live/98sFYcEou34?si=CEk3uBrWdCiZfWZM

Magistralmente capitanata da Samuele Chirico, la squadra allenata da Carboncini e Simonelli si impone con un netto 5 a 1. Ecco la sequenza: 1-0 di Mattia Chirico, su assist di Samuele; momentaneo pareggio del Novi con Marenzana, a cui segue un monologo empolese: azione personale del capitano Samuele Chirico (2-1), che si ripete poco dopo (3-1), poi il meritato 4-1 di Giovanni Albonetti e infine il 5-1 di Alessio Gonni, su assist di Samuele.

Ottima la prestazione dei portieri Niccolò De Santi (nessuna colpa per l’unico goal subito) e Dishini Samaranayake nel secondo tempo, che ha difeso la abbia con la reattività di una tigre. È la qualificazione per la semifinale, contro i primi classificati dell’altro girone, Bomporto, nel pomeriggio di sabato.

Il netto 3 a 0 per Empoli è ingannevole, perché Bomporto ha giocato alla pari contro i Flying Donkeys, ma davanti alla gabbia empolese c’era un muro chiamato Niccolò De Santi, che non ha fatto passare uno spillo (la sua prestazione gli varrà il premio MBP della partita e gli riserverà una bellissima sorpresa alle premiazioni finali). I goal: 1-0 di Gonni Alessio, 2-0 di Mattia Chirico su assist di Samuele e 3-0 di Giovanni Albonetti, sempre su assist di Samuele.

È finale per l’oro, e c’è solo da aspettare se l’avversaria sarà Asiago o Ferrara. Sarà Asiago, che batte Ferrara con un netto 8 a 1.

La domenica, la finale dell’Under 14 sarà la penultima partita prima della premiazione (l’ultima sarà la finale Under 18 tra Civitavecchia e Milano), quindi una mattinata di riposo, anche se la tensione è palpabile: per tutti (tranne Samuele Chirico, che ha già vinto l’argento con Bomporto la settimana prima) è la prima finale della loro pur breve carriera. Si vede, perché la squadra gioca meno disinvolta della prima partita contro la stessa squadra, e il primo goal di Asiago arriva dopo soli 52 secondi, con Gabriel Rigoni, poi D’Urso, poi di nuovo Rigoni (3-0), ma l’Empoli riesce a dare segni di reazione, ed è Albonetti che accorcia le distanze (3-1), poi segnano ancora Rigoni, D’Urso e Scalabrin,

fino al 6-1.

Coach Carboncini sostituisce uno sfinito De Santi con Dishini Samaranayake negli ultimi minuti, e i Flying Donkeys non demordono e, con alcuni atleti stanchi, riescono a mettersi in luce con alcune belle azioni difensive e di rilancio. Dinuni Samaranayake contribuisce a portare il risultato sul 6-2 con Mattia Chirico, dimostrando che la squadra è ancora in grado di reagire, anche se ormai è tardi per un tentativo di rimonta, e il risultato resta invariato.

Questa squadra ci ha fatto sognare, e l’argento strameritato è comunque un risultato encomiabile, fino ad oggi mai raggiunto da una squadra giovanile empolese. Dopo un momento di scoramento, è arrivato il momento di festeggiare un risultato importantissimo per la crescita della squadra e degli atleti, nata da un sodalizio fra due società, Empoli e Imola.

Ecco i giocatori:

• Da Empoli: Portiere Niccolò De Santi, Samuele Chirico, Mattia Chirico, Mirko Vallini e Giacomo Neri.

• Da Imola: Portiere Dishini Samaranayake, Giovanni Albonetti, Alessio Gonni, Ludovico Bracciforti, Dinuni Samaranayake e Dineth

Samaranayake.

Ciliegina sulla torta, la proclamazione di Niccolò De Santi come miglior portiere del Campionato Nazionale Under 14: molto più che una promessa!

La finale Asiago-Empoli su Youtube: https://www.youtube.com/live/R7PQfznHl14?si=mECwz-H3X-tCqUL7

Under 18 Elite

Dopo una regular season con alcune prestazioni eclatanti, ma anche qualche momento di crisi, la squadra allenata da coach Carboncini aveva i numeri per fare bene. Brutto il primo impatto, contro una delle favorite per lo scudetto, Asiago.

La squadra dell’altopiano termina il primo tempo sul 2 a 0, grazie a una doppietta di Marini, e nel secondo tempo c’è un equilibrio tra le squadre che dura fino a poco meno di 3 minuti dalla fine, quando coach Carboncini, nel tentativo di accorciare le distanze, toglie il portiere. Purtroppo, anche se qualche occasione per Empoli c’è stata, dopo un disco perso per Asiago è stato gioco facile segnare il 3 a 0 a porta vuota.

Nessuna resa per Empoli, che si butta ancora in avanti nel tentativo di accorciare, ma i Vipers infilano i Biancoblu con un classico contropiede, portandosi sul 4 a 0 con Oro.

Per guadagnarsi la semifinale, i Flying Donkeys devono giocarsela con gli Snipers Civitavecchia, una delle rivali del centrosud. Inizialmente, dopo un goal subito in inferiorità numerica da Ceccotti, i toscani trovano il pareggio con una bella azione personale di Bastianoni. Dopo poco più di un minuto gli Snipers si riportano avanti con Taglioni, per poi allungare con Ruggero Meconi (3-1), poi il 4-1 di Bernardo Meconi e ancora il 5-1 di Taglioni. Dimostra il suo stato di forma ancora Bastianoni, che sigla per Empoli il 5-2, ma riallunga Ruggero Meconi (6-2). Infine Bastianoni segna per Empoli il suo terzo goal personale per il definitivo 6-3.

La partita su Youyube: https://www.youtube.com/live/G_TwOhw_4Tg?si=WM__1D2GI7jSa7uq

Quindi, sarà finalina per il 5/6 posto contro Bomporto. La domenica mattina. Per Giampaolo Bastianoni il premio MBP per Empoli per la bella prestazione. La notte porta consiglio, e i Flying Donkeys hanno trovato come vittime sacrificali i ragazzi di Bomporto, che forse speravano in un onorevole 5° posto.

Con un netto 8 a 0, i Flying Donkeys hanno voluto forse convincersi di valere un po' di più del quinto posto, ma così è lo sport. Con un ritmo forsennato e una grinta mai vista in queste finali, il punteggio viene realizzato così: Giorgetti, su assist di Bastianoni (1-0); Carli, su azione personale (2-0); ancora Carli, su assist di Giorgetti (3-0); Giorgetti su azione personale (4-0); Giorgetti su assist di Carli (5-0); Dario Bertini su assist di Carli (6-0); Mainetti su assist di Bastianoni (7-0); e infine Bastianoni su azione personale (8-0).

La partita su Youtube: https://www.youtube.com/live/vff1HB2vFhE?si=hpFifROPDszQamRX

La squadra:

• Da Empoli: Mirco Mercuri (portiere), Giorgetti Dario, Bertini Elia,

Bertini Dario e Bastianoni Giampaolo.

• Da Ferrara: Pierfrancesco Mollica e Natan Mainetti.

• Da Forlì: Michelangelo Carli e Luigi Giuliato.

• Da Bolzano: Cristiano Cerato (portiere).

Da menzionare che Giampaolo Bastianoni, nel weekend precedente, ha conquistato l’argento in Under 16 con Bomporto, mentre Mattia Chirico ha conquistato il 5° posto in Under 12, e infine la nostra Aurora Zippo si è qualificata per la finale Femminile con Bomporto.

Si può dire che, a risultati, è un fine stagione niente male!

Fonte: Ufficio Stampa