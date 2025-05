I progetti di viabilità sovracomunale a Empoli, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino

Il 22 maggio Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana con delega alla Viabilità dell'area Empolese Valdelsa, ha illustrato ai sindaci di Empoli, Capraia-Limite e Montelupo Fiorentino, insieme a una delegazione di tecnici della Metrocittà, i lavori di manutenzione ordinaria programmati per il 2025 sulla rete della viabilità sovracomunale del territorio dell'Empolese Valdelsa.

In tutti Comuni coinvolti sono in corso i lavori di sostanziale adeguamento della segnaletica verticale delle strade provinciale e regionali, fuori i centri abitati e, a corredo del progetto complessivo, è stato implementato anche un software che consentirà una gestione organica e razionale della segnaletica verticale, a cura di Avr, gestore del global service.

"Si tratta indubbiamente di un intervento molto importante per questa zona, che ha avuto la necessità di una rilevante progettazione specialistica esterna - spiega Emma Donnini -. Ogni realtà ha problematiche diverse, e sulla gestione della viabilità sovracomunale è importante coinvolgere e aggiornare i Comuni perché sono gli Enti più vicini ai cittadini che quelle strade percorrono e vivono. La Città Metropolitana di Firenze compie scelte di area vasta ma mai calate dall'alto. L'ascolto dei territori, che parte dai Sindaci, è prezioso e porta sempre a soluzioni soddisfacenti per le parti coinvolte".

Analogamente sono in corso anche i lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale fuori i centri abitati che nei prossimi mesi interesseranno anche le strade provinciale e regionali presenti nel territorio dei Comuni di di Empoli, Capraia-Limite e Montelupo Fiorentino.

Sempre con l’obbiettivo del miglioramento della sicurezza stradale, e quindi della segnaletica stradale, si sono da poco ultimati gli interventi di revisione di tutti gli attraversamenti pedonali esistenti sulle strade provinciale e regionali fuori i centri abitati della Zona Valdelsa - Empolese con l’inserimento, dove mancava, di segnaletica verticale di preavviso dell’attraversamento.

Sono in corso gli interventi del primo sfalcio annuale delle banchine stradali delle strade provinciali - a cura della AVR spa - e regionali - a cura della Mavetech srl - fuori i centri abitati. Il secondo sfalcio è previsto nei mesi di ottobre-novembre.

Nell'incontro di giovedì 22 con i rappresentanti di Empoli, Capraia-Limite e Montelupo Fiorentino, in particolare, è stato fatto il punto sulla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, previste nei prossimi mesi su alcuni tratti della Sp 52 nel territorio comunale di Empoli. Particolare attenzione è stata posta alla situazione della Sp 52 dove, nel tratto iniziale che parte dalla Sp 429 e che poi attraversa i centri abitati di San’Andrea - Fontanella nel Comune di Empoli e Granaiolo nel Comune di Castelfiorentino, la mezzeria della carreggiata individua il confine dei due territori comunali, in una strada costeggiata da entrambi i lati da edifici continui, particolarmente stretta e tortuosa. Proprio per questi motivi, di fatto, la circolazione stradale sulla SP 52 dai centri abitati di Sant’Andrea-Fontanella a Monterappoli e viceversa, utilizza il tratto della via Monticelli, strada comunale di Empoli che presenta migliori caratteristiche di geometriche di viabilità.

Segnalata la possibilità di attivare il procedimento di ‘scambio’ dei due tratti di strade con l’attivazione di una convenzione tra Comune e Città Metropolitana di Firenze. Proprio tale tipologia di convenzione è già stata siglata, un esempio ma non l'unico, con il Comune di Montelupo Fiorentino con l’obbiettivo di ‘scambiare’ la proprietà due strade con analoghe funzione di viabilità, ovvero un tratto della Sp 73 di Città Metropolitana di Firenze con un tratto di nuova strada comunale che presenta migliori caratteristiche geometriche.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa