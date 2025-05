17esimo Memorial Neri & Ferramosca: la Juventus Under 11 vince ai rigori e conquista il torneo

Si è concluso domenica 23 maggio allo Stadio Riccardo Neri di Castelfiorentino il “17 MEMORIAL RICCARDO NERI & ALESSIO FERRAMOSCA” con la vittoria degli Under 11 di Mister Cara della Juventus, una partita con il Sassuolo terminata in parità e vinta ai calci di rigore, un incontro all’insegna del sano agonismo confermando i valori che da sempre hanno caratterizzato questo Torneo organizzato in memoria di Riccardo e di Alessio .

Un ringraziamento ai ragazzi e ai dirigenti delle 10 squadre che hanno partecipato (SASSUOLO – JUVENTUS – PESCARA – BOLOGNA - COLLIGIANA – AFFRICO – GIOVANI FUCECCHIO 2000 – UPP POGGIBONSI – VIRTUS GAMBASSI MONTAIONE -CASTELFIORENTINO UNITED) per la correttezza e la serietà manifestata, esprimendo l’importanza dell’amicizia e del fair play nei giovani ragazzi che partecipano lo Sport.

Un ringraziamento al campione Sergio Brio che ha portato il caloroso saluto della Juventus, al vice Sindaco del Comune di Castelfiorentino Fabio Tinti, a Marco Giannini in rappresentanza del Comune di Gambassi Terme per il caloroso abbraccio alla famiglia Neri e a tutta l’Associazione, al Castelfiorentino United e alla ASD Casenuove per la fattiva collaborazione nell’ organizzazione del Torneo.

Un ringraziamento anche agli inseparabili Amici, il C.T. della Nazionale Luciano Spalletti e il giornalista Mario Tenerani, che insieme a tutti i Sostenitori dell’Associazione, come ogni anno, e sono diciannove anni, ci hanno supportato nel solidale obiettivo, per non dimenticare due ragazzi meravigliosi i cui sogni si sono infranti troppo presto.

Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca

