Alluvione 14 marzo, SiAmo Capraia e Limite: "Ecco le risposte del Comune"

Dalla calamità che ha colpito il comune di Capraia e Limite nel mese di marzo, i consiglieri comunali di SiAmo Capraia e Limite Razzuoli Manuel e Emanuel Di Mauro hanno richiesto informazioni inerenti agli eventi occorsi, "in un'ottica di trasparenza e collaborazione avulsa dal cosiddetto sciacallaggio politico", come si legge in una nota.

È stata quindi depositata un’interrogazione a risposta scritta sugli accadimenti del 14 marzo, per cui il Comune ha inteso rispondere come di seguito sintetizzato:

Le domande

1) A quanto ammontano i danni su tutto ciò che è di pubblica utilità?

Non ci sono stati ingenti danni a livello pubblico, tranne il cedimento di una porzione dell’argine del Rio Botta in prossimità del ponte su Via Ridolfi più una porzione di strada adiacente. L’intervento in somma urgenza è stato totalmente gestito da Regione Toscana quindi non si conosce l’ammontare dei danni.

2) Studi su Rischio Idrogeologico?

Il Comune ha incaricato professionisti esterni per uno studio sul rischio idraulico e Idrogeologico allegato al Piano Strutturale Intercomunale, ad oggi adottato ma non ancora definitivamente approvato.

3) Numero Frane sul territorio comunale?

Numero Frane:3 Via Ridolfi, 4 San Biagio, 1 Castra, 2 San Martino in Campo, 1 Rupe di Capraia, 1 Montereggi, 1 Viale Montagni, vari smottamenti Via Vicinale Pulignano, Valicarda, Via la Frasca e Via Palandri.

4) Numero di Provvedimenti di Evacuazione adottati?

Sono stati adottati 8 provvedimenti di Evacuazione nelle zone di Via Ridolfi e Via San Biagio

5) Rivisitazioni ai reticoli fognari comunali?

Attualmente non sono in corso rivisitazioni degli attuali reticoli fognari

6) “Stato di salute” rete fognaria?

Rete Fognaria non presenta criticità, solo in alcune zone ha avuto difficoltà nello smaltimento.

7) Valutazione e adeguamento delle portate dei rii e corsi d’acqua da parte dell’amministrazione?

Attualmente gli enti preposti non hanno evidenziato tale necessità

8) Al termine dei fenomeni atmosferici, è stato richiesto al Consorzio di Bonifica se ha rilevato problematiche?

In caso affermativo quali opzioni? Richiesta effettuata al Consorzio per la verifica situazione corsi d’acqua di loro spettanza, non sono state segnalate problematiche

9) Richiesto l’intervento del Consorzio di Bonifica per la ripulitura rii e rimozione detriti, massi e legname di varia entità?

Al Consorzio di Bonifica è stato richiesto di provvedere alla manutenzione è pulizia dei rii

10) Sono state fatte modifiche nella rete fognaria – Zona Industriale Limite?

A questo ufficio non risulta che siano state effettuate modifiche nella rete fognaria della zona Industriale a Limite Sull’Arno

11) In quali zone il comune ha disposto la distribuzione di sacchi di sabbia a scopo preventivo?

Il Comune non ha disposto la distribuzione di sacchi di sabbia a scopo preventivo ma consegnato quelli disponibili dove necessario

12) Quanti interventi ordinari e straordinari sono stati eseguiti dal Consorzio?

Successivamente al 14 Marzo non sono stati eseguiti interventi dal Consorzio di Bonifica.